Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, ‘Ölümle TOKAlaşma’ mesajı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından emniyet kemerli fotoğrafıyla, “Sahte tokalarla sadece aracını susturursun! #ÖlümleTOKAlaşma” notuyla paylaştı.Emniyet kemeri kullanımını ciddi oranda azalttığı belirtilen ‘emniyet kemeri susturucu tokalarının’ kullanımı, ‘Ölümle Tokalaşma’ sloganıyla Antalya’da yasaklandı.Antalya Valiliği ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin önemle üzerinde durduğu konuya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu da destek verdi.Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından emniyet kemerinin takılı olduğu iki fotoğrafı, “Araçta hangi koltukta oturduğunuz fark etmez, #EmniyetKemeri sizi hayata bağlar. Sahte tokalarla sadece aracını susturursun! #ÖlümleTOKAlaşma” notuyla paylaştı.İHA