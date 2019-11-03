Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Somali'nin acılarını dindirmek öncelikle ümmetin görevi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Somali'nin acılarını dindirmek tüm dünyanın sorumluluğundadır ancak bu her şeyden önce ümmetin görevidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Somali'nin acılarını dindirmek öncelikle ümmetin görevi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.11.2019 19:29
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA/DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Temas Grubu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasına Somali'nin Beledveyne kentinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somalili yetkililerle temas halinde olduğunu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayın selden etkilenen halka yardım faaliyetlerini başlattığını duyurdu.

Dünyanın Somali halkının çektiği acılara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantı uluslararası camiaya Somali'nin uzun süredir devam eden sorunlarına odaklanması için yapılan güçlü bir çağrıdır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Somali'nin acılarını dindirmek öncelikle ümmetin görevidir. Farklılıklarımızı bir yana bırakıp Somali'de barışı ve refahı sağlamak için ortak bir tutum takınmalıyız. Aynı zamanda Somali'nin dünyadaki konumunu yükseltmek için birlikte çalışmalıyız. Somali'nin siyasi istikrarını sağlamak, ulusal güvenlik güçlerini yeniden yapılandırmak ve ekonomik gelişmeye imkan tanıyacak ortam yaratmak için bizim yardımımıza ihtiyacı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu anlamda kapsamlı bir vizyonu bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bugün kalkınma çabalarını desteklemek amacıyla Somalili kardeşlerimizle sahada aktif şekilde çalışıyoruz. İnsani ve kalkınma yardımlarımız şu ana kadar 1 milyar doları geçmiş durumdadır. Güvenlik alanının reformu ile Somali ulusal güvenlik güçlerinin yeniden yapılanmasını desteklemeye devam ediyoruz. Eş-Şebab ve diğer terör örgütleriyle mücadelesinde Somali hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz. Doğrudan bütçe katkılarımıza ek olarak Somali'de özel sektör yatırımlarını da destekliyoruz. Odaklandığımız bir diğer temel alan da eğitim. Türkiye, 1992'den bu yana Somalili öğrencilere binden fazla burs sağlamıştır. Maarif Vakfı, Mogadişu ve Hargeysa'daki okullarıyla geleceğin liderlerini ve profesyonellerini eğitmektedir. Sağlık alanında modern hastaneler, bir mesleki okul ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla sahada aktif haldeyiz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somali'deki tüm uluslararası girişimlere katıldığını ve bunları desteklediğini söyledi.

"Somali ile Somaliland arasındaki görüşmelerde kolaylaştırıcı ve ara buluculuk rolü sunuyoruz." diyen Çavuşoğlu, 2020'de yapılacak seçimlerin Somali'nin geleceği açısından dönüm noktası teşkil edeceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, federal hükümeti 2020'de siyasi yol haritasını uygulaması için desteklediklerini belirterek şunları ifade etti:

"Federal hükümet ile eyalet hükümetleri arasında işlevsel bir federal sistem için daha yapıcı ilişkiler görmeyi umut ediyoruz. Son birkaç yılda federal hükümetin kaydettiği ilerleme ve başarıları takdir ediyoruz. Ancak Somali'nin tamamında güvenlik, istikrar ve kalkınmayı sağlamak uluslararası desteği gerektiriyor. Kaynak olmadan Somali'nin yeniden inşası mümkün olmaz. Bu Temas Grubu, önce İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine, daha sonra uluslararası camiaya ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için liderlik edebilir. Bu bizim sorumluluğumuzdur ve çok hızlı hareket etmemiz şarttır."

Muhabir: Tuğrul Çam

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!
Ayhan Usta'nın Adıyaman usulü çiğköftesi yolculuğuna devam ediyor!
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEĞİTİM-BİR-SEN 13. BÖLGE TOPLANTISI
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor
TED Isparta lise öğrencileri atıklardan tebeşir üretiyor
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta
SDÜ'lü öğrencilerden örnek proje
​ALTIN ELMA OPTİMİST YARIŞMALARI START ALDI
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli”
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslar yakalandı
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu
Isparta'da Narkotik Operasyon!
Isparta'da hırsızlık operasyonu!
Isparta'da yurt öğrencilerinden kök hücre bağışı
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Isparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılarIsparta'da Huzur ve Güven uygulamasında yakalandılar28 Ekim 2019
Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KutlamalarıIsparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları28 Ekim 2019
Isparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir SürpriziIsparta'da Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi28 Ekim 2019
Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği Isparta'da Gölcük Tabiat Parkında Doğa Şöleni etkinliği 28 Ekim 2019
Isparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildiIsparta'dan kutsal topraklara Umreciler yolcu edildi28 Ekim 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyorIsparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor28 Ekim 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019