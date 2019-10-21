Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk. Bu gürültünün sebebi budur. Burada bir PKK devleti kurduracaklardı." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk
TÜRKİYE
G.Tarihi: 20.10.2019 23:36
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmanın nasıl işlediği yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, bir taraftan terör örgütü YPG/PKK'nın çekildiğini ancak bir taraftan da Türkiye'ye yönelik tacizlerin devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığının, terör örgütünün sahadaki ihlal ve tacizlerini rapor ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bir terör örgütüne güvenmememiz gerektiğini, biz zaten güvenmiyoruz da, ABD'nin onlara yönelik talimatına rağmen bu tacizleri ve ihlalleri yapıyorlar, ABD'nin de güvenmemesi gerektiğini bir kere daha gördük. ABD'liler de inşallah görmüşlerdir." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeyi teröristlerden temizlemek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu vardığımız mutabakatla ABD bu bölgeden YPG/PKK'lı teröristleri tamamen, 32 kilometrenin güneyine çekeceğini vadetti. Bu 120 saatin sonunda biz bu bölgeden tüm teröristlerin çekildiğini görmek istiyoruz. Aynı şekilde silahların da alındığını görmek istiyoruz. Daha sonraki aşamada, bu beş günde 120 saatte mümkün olmayabilir, onların bize saldırmak için burada inşa ettiği tüm mevzilerin yıkılması dahil hepsini görmek istiyoruz. Sadece çekilmesi değil, silahların toplanması ve mevzilerin yıkılması da mutabakatın içinde var."

Şu anda Harekata bir "ara verildiğini" ve sahadaki Türk askerinin çekilmediğini, yerinden bilgi edinmeye devam ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "YPG/PKK için de bunu söylüyoruz, ABD için de bunu söylüyoruz. Kimse Türkiye'nin gözünden kaçar diye bir beklenti içine girmesin. Tüm süreci yakından takip ediyoruz ve edeceğiz." dedi.

ABD heyeti ile görüşme

Çavuşoğlu, ABD heyeti ile Ankara'da yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin hassasiyetlerini dile getirdiğini, heyete "yaptırımlarla bu işin bir yere varamayacağının" anlatıldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, heyete İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolarla Türkiye'nin DAEŞ ile asıl mücadele eden ülke olduğunun, Türkiye'deki dini azınlıkların da Türkiye'ye destek verdiğinin gösterildiğini aktardı.

Ortak açıklama üzerinde teknik görüşmelerin yapıldığı toplantıda gerilim olmadığını, müzakere yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, 120 saatlik sürenin belirlenme sürecini ise "(YPG/PKK'nın) Bir an önce çıkması konusu gündeme geldi. ABD'liler 'Biz hemen çıkarırız' dediler. O zaman, '48 saat içerisinde çıkarabilir misiniz?', sonra 'Gerçekçi olalım, tamamen çıkması için bu kadar süre.' Tamam dedik, beş gün süre bize de makul geldi." diye anlattı.

Çavuşoğlu, "120 saatin sonunda bizim görmek istediğimiz şey şudur; burada bir tane dahi YPG/PKK teröristi kalmayacak. Bu arada bu YPG/PKK'lıları farklı kimliklerle bırakmaya çalışırlarsa ki geçtiğimiz dönemlerde anlaşamadığımız sebeplerden bir tanesi buydu. Bu 'YPG değil de SDG', gibi numaralar vardı. Bu yollara tevessül etmemeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile görüşme

Sürece ilişkin Rusya ile salı günü Soçi'de yapılacak görüşmeleri hatırlatan Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye konusunda çok yakın iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Suriye'nin sınır bütünlüğüne Rusya'nın da önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan sınırımızın öbür tarafında Kobani olsun, Münbiç olsun buralardan YPG/PKK'lıların çıkarılması konusunu Ruslarla konuşacağız. Tabii bizim şu anda bulunduğumuz yerde rejimin girmesi demek YPG ile beraber girmeleri anlamına gelir. Şu anda YPG ile rejim de iş birliği içinde. Geçmişte de denediler olmadı. Burada olumlu şey, rejimin de BM'ye yaptıkları başvuruda YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmesi." dedi.

Sahada teröristlerin bile birbiriyle iş birliği yaptığını ve çok karmaşık ilişkilerin olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bizim için hassas olan nedir? Sınırımızın öbür tarafında teröristlerin olmamasıdır. Bu konularda Ruslarla görüşeceğiz. Düşüncelerimizi açıkça ortaya koyacağız. İnanıyoruz ki Ruslarla geçmişte İdlib'te ve diğer konularda olduğu gibi gelecekte de birlikte çalışma konusunda bir mutabakat sağlarız." diye konuştu.

"Büyük bir oyunu bozduk"

ABD'nin 120 saat için YPG/PKK'nın çekileceği sözünü verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Yapmazlarsa ne olur? Biz bu sefer sahada yapmaya devam edeceğiz. Zaten mutabakatımız da budur." dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünün de korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunların amacı burda ayrı bir kanton değil, bir terör devleti kurmak. Tepkilere bakarsanız da bunu görebilirsiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin daha önce de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Irak sınırından Akdeniz'e kadar bir terör koridoru kurulmasını engellediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nı Zeytin Dalı Harekatımızdan on kat daha fazla anlattık uluslararası topluma. Daha önce bildirimde bulunmadığımız yerlere de bildirimde bulunduk. Peki neden o zaman tepki azdı da şimdi tepki çok fazla? Çünkü büyük bir oyunu bozduk. Bu gürültünün sebebi budur. Burada bir PKK devleti kurduracaklardı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin endişelerini anladığını söyleyen başta Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin bu güvenlik endişelerini gidermek için attığı adımları da meşru görmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu harekatla bir taşla on kuş vuruldu. Sadece kendimiz için değil. Hem Suriye için hem de bölgenin istikrarı ve güvenliği için çok stratejik, önemli ve zamanlıca bir harekat oldu." dedi.

Trump'ın izlediği siyaset

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği siyasete ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bir ülkenin başkanı hakkında çok fazla şey söylemek istemem ama söyledikleri bizi de ilgilendirdiği için o iniş ve çıkışları biz de görüyoruz. Ama sonuçta ABD halkı rahat çözebildiyse, biz de rahat çözeriz. Önce ABD halkının çözmesi lazım. Çünkü tweetlerinin yüzde ikisi, üçü bizimle ilgiliyse yüzde 95'i 97'si ABD ve diğer konularla ilgili." diye konuştu.

Trump'ın Türkiye'ye önem verdiğini sık sık dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da zorlu bir lider olduğunu söylüyor, onun da hakkını teslim ediyor ama iyi dostuz, seviyoruz diyor." ifadesini kullandı.

ABD'de seçim propagandalarının başladığına da işaret eden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bu kadar kalabalık insanları nasıl topladığını da merak ediyordu, söylüyordu da. Şimdi görüyoruz, diğer başkanlardan farklı şekilde büyük salonlarda mitingler yapıyor." diye konuştu.

Trump'ın mektubuna ilişkin bir soruya ise Çavuşoğlu, "Bu mektubun uslubu onu bağlar. Kötü söz sahibine aittir. Seviyesi de onu bağlar. Zaten en güzel cevabı ABD halkı verdi." dedi.

Mektuba cevabın Barış Pınarı harekatı ile verildiğini yineleyen ve Türkiye'nin ciddi bir devlet olarak o seviyeye düşmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Böyle bir mektubun yeri neresidir? Çöp kutusudur. O çöp kutusunun seviyesine de cumhurbaşkanımız inmez. Hele hele ilavesindeki o terörist başının yalvaran mektubunun yeri çöp kutusudur." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu

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