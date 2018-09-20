Diş sağlığı merkezi hastaneye dönüştürüldü

Diş sağlığı merkezi hastaneye dönüştürüldü
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Isparta Düğün Salonları

  - Diş sağlığı merkezi hastaneye dönüştürüldü   
 
) - Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne dönüştürüldü.   
  Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne dönüştürüldü. 78 bin 840 metrekare kapalı alana sahip ana binasında 2017 yılından itibaren hizmet sunan hastaneye bağlı Kırcami Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Meltem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Varsak Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bulunuyor. 
  Toplam 125 tescilli ünite sahip hastane bünyesinde 25'i uzman hekim olmak üzere 133 diş hekimi görev yapıyor. 
  Hastane binasında 2 mahkum polikliniği, 1 engelli polikliniği, 2 lokal ameliyathane odası ve 1 ameliyathane masası bulunuyor. Hastane bünyesinde diş tedavi, protez, diş eti hastalıkları tedavisi, çocuk ağız ve diş sağlığı hizmetleri, implant uygulamaları, mahkum hasta tedavisi ve engelli hasta tedavisi yapılıyor. 

  Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlık Bölge Planlamasına İlişkin Uygulamalar Genelgesi' gereğince, Türkiye'nin sağlık hizmet sunumu ve sağlık planlaması bakımından 29 sağlık bölgesine ayrıldığını kaydetti. Antalya'nın merkezi il statüsünde olduğu sağlık bölgesinin Burdur ve Isparta'yı da kapsadığını belirten Hülür, 2017 yılı TÜİK verilerine göre Batı Akdeniz Bölgesi'nde toplam 3 milyon 63 bin 5 kişinin yaşadığını ifade etti. 

  Antalya-Burdur-Isparta Sağlık Bölgesi dâhilindeki özel ve kamu kuruluşları için ilk teşkil edecek olan Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin vatandaşların her türlü sağlık hizmetine erişimi sağlamaları adına son derece önemli bir adım olduğunu kaydeden Ünal Hülür, "Genel anestezi altında hasta tedavisi ile başta özel ihtiyaç sahibi gruplar olmak üzere toplumun sağlık hizmetlerinden beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmeti talep eden engelli bireylerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesi sağlanacaktır. Hastanenin bölgemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. 
 
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İHA
                                         
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