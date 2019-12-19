TRT Ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul Dizisinde Ertuğrul Bey'in en iyi okçusu rolünü canlandıran Saru Alp karakterine can veren oyuncu Yücel TOK Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün misafiri olarak ilçemize gelerek, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü ziyaret eti.Ziyarette Isparta'da çekilmesi planlanan Miryakefalon Türklerin Şafağı Filmi için destek isteyen TOK, Eğirdir Belediye başkanımız Veli GÖK'ten destek isteyerek ilçemiz ve Miryakefalon hakkında bilgiler aldı. Oyuncu TOK Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü Miryakefalonun Uç Beyi ilan ederek, Film için verdiği destek ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.Belediye Başkanımız Veli GÖK ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oyuncu TOK'a Eğirdirimizin elma ürünlerinin bulunduğu hediye sepetini takdim etti.