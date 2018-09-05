- Antalya'nın Akseki ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Fatih Karakaş (38) idaresindeki 52 ZM 052 plakalı kamyonet, Akseki-İbradı karayolu Çamlı Yokuş mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Karakaş, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.İHA