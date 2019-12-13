DİJİTAL DÜNYADA VAR OLMAK İÇİN MARKANIZI PROAKTİF İLETİŞİM İLE SOSYALLEŞTİRİN!

ANAHTAR, MARKALARIN SOSYALLEŞMESİ!

PROAKTİF İLETİŞİM İLE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ!

Sosyalleşmek (toplumsallaşmak) kişinin içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olma sürecine denmektedir. Kimliklerin oluşmasında temel bir rol oynayan sosyalleşme sadece bireyler için değil, gerçek ortamın bir yansıması olan dijital ortamlarda var olmayı hedefleyen markalar için de olmazsa olmazdır. Proaktif İletişim ile markanızı doğru konumlandırarak sosyal medya mecralarında var olabilirsiniz.İnternetin dünya genelinde etkin bir şekilde kullanılmasıyla birlikte dijital dünya da giderek genişlemektedir. Milyarlarca birey tarafından sosyalleşmek için kullanılan sosyal medya mecraları, bu yeni dünyada var olarak bir kimlik kazanmak isteyen yerel ve global markalar için adete fırsatlar dünyasına dönüşüyor.Fırsatlar dünyasına giriş kapısının anahtarı markaların sosyalleşmesidir! Proaktif İletişim ile nüfusu her geçen gün artan bu dijital dünyada markanızı konumlandırabilirsiniz.Yapılan araştırmalar neticesinde; 2017 yılında dünya nüfusunun %37'si sosyal medya kullanırken bu sayının günümüzde %45'e ulaştığı görülmektedir. Dünya nüfusunun yarısı sosyal medyada aktif bir rol oynarken, global markaların yanı sıra yerel ve daha küçük ölçekli markalar da milyonlarca kişiye ulaşabilme imkanı yakılıyor.Dijital dünyanın ve sosyal medya platformlarının dinamiklerini analiz ederek iyi anladıktan sonra dijital planlama kapsamında markanıza bir karakter kazandırarak, tıpkı bir birey gibi bu mecralarda aktif rol oynamasını sağlamanız gerekmektedir.Bütün bu dinamikleri göz önüne alarak Proaktif İletişim ile sosyal medya yönetim planı ve raporları doğrultusunda markanıza bir kimlik kazandırabilir; hedef ve beklentiler karşısında çıkabilecek sorunlara önceden hazır olabilirsiniz.Sosyal medya hesaplarının yönetimi, içeriklerin oluşturulması, reklamlar, analiz ve raporlar dahilinde markanızın dijital ortamda en iyi şekilde konumlandırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi almak için www.proaktifiletisim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.