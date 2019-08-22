Devletten 158 milyon liralık yardım Devlet, 1 milyon haneye 158 milyon liralık elektrik yardımı yaptı. 33 bin dar gelirliye 33 bin konutu teslim etti, 12 bininin evini onardı, yaşlılara 5 milyar lira ödedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma muhtaç ailelere desteğini artırarak sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelerin önemli giderlerinden olan elektrik faturasını ödeyen devlet, konut ve kira yardımı da yapıyor. Gıda yardımlarının yanı sıra çocuklara eğitim ve sağlık gibi konularda da destek sağlanıyor. Engelliye evde bakım desteği, 65 yaş üstü yaşlılara her ay maaş ödenmesi de bu kapsamda sağlanıyor.

Bakanlık, geçtiğimiz aylarda başlattığı elektrik yardımı kapsamında ilk 6 ayda önemli sayılara ulaştı. Süreç içerisinde 1 milyona yakın aileye toplamda 158 milyon liralık elektrik yardımı yapıldı. TOKİ ile yapılan iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen Sosyal Konut Projesi’nde yardıma muhtaç vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanırken, ilk 6 ayda 33 bin konut teslim edildi. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız evlerde yaşayan 12 bin aileye bakım-onarım, ev eyyası ve kirası olarak 32 milyon liralık destek verildi. Yine 3 milyon aileye de 379 milyon lira tutarında giyim ve kira yardımı yapıldı.

240 MİLYON LİRA DOĞUM YARDIMI

Doğum yapan annelere yönelik verilen en az 300 TL’lik yardımda 526 bin kişi faydalanırken, ödenen tutar 240 milyon lira oldu. Muhtaç Asker Çocuğu yardımı kapsamında 8 bin kişiye 3 milyon lira, öksüz ve yetim yardımında da 53 bin kişiye 27 milyon lira ödeme yapıldı. Diğer yandan 2013 Mart’ta başlatılan Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım programı ile vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerin, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelerinden 63 bin 927 hak sahibine 78 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

2 milyon çocuğa eğitim yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç ailelerdeki çocuklarının eğitim hayatlarına devam etmesi için dünyada 20’yi aşkın ülkede uygulanan ‘Şartlı Yardım’ uygulamasıyla da onların yanında oldu. Bu doğrultuda bugüne kadar 2 milyon 300 bin kişiye 370 milyon liralık ödeme yapılırken, sağlık hizmetleri kapsamında 1 milyon çocuğa 189 milyon lira, 63 bin kadına da 8 milyon liralık şartlı gebelik yardımı yapıldı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 2 milyon kişiye 131 milyon liralık gıda yardımı yapıldı, terör ve afetlerden zarar görenlere 204 milyon tutarında özel yardım yapıldı.

Yaşlı ve engelli destek alıyor

Bakanlığın sunmuş olduğu yardımlardan 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaşlılar da faydalanıyor. 65 yaşını doldurmuş yaşlılara verilen aylıklarında da yeni düzenlemeler hayata geçirilerek, 3 ayda bir verilen maaşlar aylık olarak ödenmeye başlanmıştı. Yaşlılara ayda 600 lira yardımda bulunulurken, bugüne kadar 1.5 milyon hak sahibine 5 milyar tutarında kaynak aktarıldı. Bakanlık, bir yandan çalışacak durumda olan engellilerin kamuda ve özelde istihdam edilmeleri için çalışmalar yaparken, evde bakıma muhtaç engellilere de yardımda bulunuyor. 515 bin engelliye 4 milyar liraya yakın kaynak aktarılarak, evde bakım hizmeti almaları sağlanıyor.



KAYNAK: TÜRKİYEGAZETESİ



