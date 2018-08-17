- Eğitimin 5 yıllık geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan Derya Halil Kaya, velilere uyarılarda bulunarak, “Çocuğunuzun eğitimine öncelik verin” dedi.Has Okulları Kurucusu Derya Halil Kaya, eğitim dünyasında gelecek 5 yılı değerlendirmek için önce geçen 5 yılın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Geçen 5 yılın özel okul sayısının günbegün artmasıyla geçtiğine işaret eden Kaya, “Artık mevcut okulların standartlarının düzenlenmesi ve yüklerinin hafiflemesi gerekli. Standartlardan kastım belli koşulları, örneğin kapasite, donanım ve fiziki koşulları ‘okul’ niteliğinde olmayan yerlerin hizmet vermemesi; Milli Eğitim Bakanlığının da standartlarını sağlayan okulları desteklemesi. Bu şekilde hem özel okul tercihi yapan veliler kaliteli eğitim alacak hem de yeni açılan yerler uzun ömürlü olacaktır” dedi.Liselere girişte ‘mahalli yerleştirmenin’ getirilmesiyle pek çok öğrencinin bir önceki yıla göre başarısız sayıldığını ifade eden Kaya, “Bir önceki yıl 18 bin sınav birincisi varken bu yıl sadece 17 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Gelecek 5 yılda ise görünen şudur ki liselere girişte sınavın pek bir önemi olmayacak. Tabii ki zorunlu eğitimin 12 yıl olduğu ülkemizde geçmişte hatırlarsanız ortaokula geçişte bir sınav uygulaması vardı ve kalktı. Şimdi liseye geçişte yapılan bu uygulamanın da kalkacağını ve sadece alan lisesi örneğin mesleki, tarih, fen, sosyal bilimler gibi liselere tercih hakkı olacak, diğer liselerin de yine Anadolu lisesi standardında olacak bakanlığın düzenlenmesinde” ifadelerini kullandı.Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eğitim konusundaki bilgi ve donanımının tartışılmaz olduğunu vurgulayan Kaya, “Kendisi de bakan olmadan önce bir özel okul kurucusuydu. Kendisiyle geçen aylarda yaptığım görüşmede bu sorun ve zorlukların fazlasıyla bilincinde olduğunu görmüştüm. Bu sebeple onun daha önce açıkladığı şu görüşlerde belirttiği gibi ‘Gençlik hayata değil sınava hazırlanıyor’ Doğru olan ise tabii ki çocukları hayata hazırlamak. Son yılda sınav sorularında yapılan değişiklik bu yönde. Gelecek 5 yılda eğitimde en çok görülecek değişikliklerse şekli ne olursa olsun sınavlarda yorum, beceri ve bakış açısıyla başarı kazanılacağı. Ezberci anlayışın, test hazırlığının uygulanması yapılmayan eğitim öğretimin başarı getirmeyeceğidir” diye konuştu.Velilere çocuklarıyla ilgili öneride bulunan Kaya, “İşte tüm bu gerçeklerden yola çıkarak diyebiliriz ki önümüzdeki 5 yılda çocuklarınızın eğitimine her şeyden çok öncelik verin. İmkânı olanlar güvenilir, tecrübeli ve donanımlı eğitimcilerin açtığı nitelikli ‘özel okulları’ tercih etsin. Nasıl ki doktor olmayan birine sağlığınızı emanet etmiyorsanız eğitimci olmayanlara da çocuğunuzu emanet etmeyin. Çocuklarınızı dil bilen, kendisini ifade eden, doğayı seven, teknolojiye hâkim fakat esir olmayan bireyler olarak yetiştirin. Bütün bunlar gerçekleştiğinde şartlar ne olursa olsun çocuğunuz başarılı olacaktır” şeklinde konuştu.İHA