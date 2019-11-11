Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutamıyor

Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü sevgiyle yad ediyor.

Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutamıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 11.11.2019 18:27
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Isparta Düğün Salonları

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesindeki vatandaşlar, 3 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü unutamıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Kaymakam Safitürk, ilçe halkı tarafından sevgiyle yad ediliyor.

Derikliler, halka candan yaklaşımı ve hizmetleriyle hem akıllarında hem gönüllerinde iz bırakan Safitürk için her zaman dua ediyor, 3 yıl önce ev ve iş yerlerine astıkları şehit kaymakamın fotoğraflarını indirmiyor.

Birçok okul, park ve caddeye ismi verilen Safitürk anısına, yenilenen Kaymakamlık binasının bahçesine fotoğraf ve öz geçmişinin bulunduğu "Ağlayan Gül" anıtı yapıldı.

Safitürk'ün yerine bayrağı gönüllü devralan Kaymakam Hakan Kafkas'ın bir yandan şehit kaymakamdan geriye kalan diğer yandan da yeni hazırlanan projeleri birbiri ardına hayata geçirmesi, ilçede memnuniyetle karşılanıyor.

"Kapısı herkese açık olan bir kaymakamdı''

Derik Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakam Safitürk'ün ilçeye önemli hizmetleri olduğunu söyledi.

Kaymakamlık görevinde Safitürk'ün kapısının herkese açık olduğunu anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"İlçemize hizmet etmek için çalışıyordu. Olayın üzerinden 3 yıl geçti, esnafımızın iş yerlerinde, vatandaşlarımızın evlerinde fotoğrafları duyuyor. Onu unutmamız imkansız. Bize sayısız hizmetleri dokundu, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yeni Kaymakamımız da buraya gönüllü geldi. Kendisi de aynı şevkle hizmetlere devam ediyor. Yol olsun, taziyeevleri olsun, vatandaş odaklı bir sürü hizmetleri oldu."

"Onu unutmayacağız"

Derik Engelliler Derneği Başkanı Kasım Salim de Safitürk'ün göreve başladığı andan itibaren engellilere yönelik çok güzel çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Safitürk'ün engellilere birçok olanak sağladığını vurgulayan Salim, "Ahşap oymacılığı projesiyle 20 engelli arkadaşımızın eğitimine yönelik önemli desteği oldu. Derik halkı onu unutmuyor, hala Safitürk'ün çalışmalarından bahsediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun.'' dedi.

''Onu kaybetmenin acısını yaşıyoruz"

Esnaf Osman Osmanoğlu ise şehit Safitürk'ün ilçede herkes tarafından çok sevildiğini vurguladı.

Kendisini her zaman sevgiyle, rahmetle yad edeceklerini belirten Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Hala acısını yüreğimizde taşıyoruz. Allah onun hakkını bırakmasın. Çok değerli bir kaymakamdı. Onu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Hepimiz çok seviyorduk. 3 yıldır fotoğrafı dükkanımda asılı. Hiçbir zaman indirmedim, Allah'ın izniyle ömür boyu bu dükkanda asılı kalacak. Onu hiç kimse unutamaz. Bazen fotoğrafa bakınca üzülüyoruz ama ne yapalım. Onu her zaman anacağız.''

"İhtiyacı olana destekti"

Hacı Musa Geçinir de 70 yıllık ömründe Safitürk gibi kaymakam görmediğini söyledi.

İş yerine astığı Safitürk'ün fotoğrafını her gelişinde özenle sildiğini ve onun için hep dua ettiğini anlatan Geçinir, şunları kaydetti:

''Saldırıdan 2 gün önce kendisiyle görüştüm. '2 gün sonra gel yanıma görüşelim.' demişti. Kısmet olmadı, yanına gidemedik. Böyle devlet adamı zor bulunur, Türkiye'ye zor gelir. Alçak gönüllü, büyüklük yapmayan, her insanla muhatap olan biriydi. Fakir fukaraya yardım ediyordu, ihtiyacı olana destekti, kimsesizlere yardımcı oluyordu. Gelmiş geçmiş hiçbir kaymakam onun gibi değil. Eşi torunumun öğretmeniydi. Torunum Aleyna'nın ağlamaktan gözleri kızarmıştı.''

Vatandaşlardan Muhammed Dinç ise "Olayın üzerinden 3 yıl geçti, hala kalbimizde, onu hiçbir zaman unutmayacağız.'' diye konuştu.

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