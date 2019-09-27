Derbide gözler Falcao ve Muric'in üzerinde

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide gözler iki takımın da golcü oyuncularının üzerinde olacak.

Derbide gözler Falcao ve Muric'in üzerinde
TÜRKİYE
G.Tarihi: 27.09.2019 17:06
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın golcüleri üzerinde olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe de sezona çok formda başlayan Kosovalı oyuncusu Vedat Muric'e güveniyor.

Falcao ilk maçında golünü attı

Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan, uzun bir sürecin ardından transfer döneminin son gününde 33 yaşındaki Falcao'yu kadrosuna kattı.

Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı ekip ile çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika mücadele eden Falcao, 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise 90. dakikada oyuna girdi.

Kolombiyalı yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelede de forma giydi.

475 maçta 280 gol

"El Tigre" (Kaplan) lakaplı Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 475 müsabakada 1'i Galatasaray'da olmak üzere 280 kez ağları havalandırdı.

River Plate ile bir kez lig şampiyonluğuna ulaşan Falcao, Porto'da bir UEFA Avrupa Ligi, bir lig, 2 Portekiz Kupası ile 2 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, Atletico Madrid ile de birer UEFA Avrupa Ligi kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası kaldırdı. Falcao, Monaco'da ise bir kez lig şampiyonluğu gördü.

Golcü futbolcu, Kolombiya A Milli Takımı kariyerinde ise 89 karşılaşmada 34 kez topu filelere gönderdi.

Vedat Muric'ten etkili başlangıç

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Vedat Muric, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de ilgilenmesine rağmen Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli takımın Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık kampında da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muric, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı.

Muric, Fenerbahçe forması ile çıktığı ilk resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep mücadelesinde 1 gol atan Muric, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir ve Ankaragücü mücadelelerinde de kritik gollere imza attı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Kosovalı oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.

Kosova'nın etkili ismi

Vedat Muric, Kosova Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri durumunda.

Muric, EURO 2020 elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova'nın oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırdı.

Çekya ve Bulgaristan maçlarında golünü atan Muric, İngiltere deplasmanında oynanan maçta da attığı golün yanı sıra yaptığı iki asistle de karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.

25 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formalarını da giydi.

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