Mersin'de, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç sırasında yasa dışı bahis oynadıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 32 bin 190 lira ve 379 bin lira tutarında çek, senet ile çok sayıda bankamatik kartı ele geçirildi.Mersin'de, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç sırasında yasa dışı bahis oynadıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının oynandığı sırada yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyon düzenledi.Şüphelilerin banka hesaplarına el konulması nedeniyle cep telefonuna para gönderme ve QR kod yöntemi ile bankamatiklerden para çektiklerini belirleyen ekipler, kentin 9 farklı bölgesinde önlem aldı.Çalışmada 4 şüpheli, yasa dışı bahis parasını QR kod ile çekerken suçüstü yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 32 bin 190 lira ve 379 bin lira tutarında çek, senet ile çok sayıda bankamatik kartı ele geçirildi.Polis, şüphelilerin çektikleri paraları yurt dışındaki örgüt yöneticilerine dekontlarıyla teslim etmeyi planladıklarını tespit etti.Emniyete götürülen zanlıların sorguları sürüyor.MERSİN (AA) -