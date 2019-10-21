DENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.
4. dakikada Yukatel Denizlispor savunması, Tolga Ciğerci’nin sağ kanattan yaptığı ortada topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
26. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko ortasını ön direğe doğru yaptı. Fakat savunmada Isla, arka direkteki Estupinan'a vuruş izni vermedi.
29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sacko, ceza yayının hemen dışındaki Murawski'ye pas verdi. Murawski'nin sol ayağıyla attığı şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.
39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta Isla'nın ortasında Muric'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci'nin şutunda, top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.
58. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues’in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sackey'den kaptığı topla ceza sahasına giren Emre Belözoğlu, pasını Muric'e aktardı. Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
73. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Aissati'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
77. dakikada Yukatel Denizlispor sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Olcay Şahan'ın ortasında Mustafa Yumlu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.
88. dakikada ceza sahası sağ çaprazının gerisinde topla buluşan Deniz Türüç'ün ortasında topa yükselen Rodrigues'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.