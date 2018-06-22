Antalya’nın Finike ilçesinde girdiği denizde kalp krizi geçirdiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Finike sahilinde annesiyle deniz gelen Tolga Kara (45) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra yardım sesleri üzerine sahildeki vatandaşlar Kara’nın bulunduğu yere doğru yüzdü. Sahile çıkarılan Tolga Kara, 112 sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Kara, sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tolga Kara’nın cenazesi Turunçova'da gözyaşları arasında defnedildi.İHA