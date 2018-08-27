- Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde çok sayıda turistlerin bulunduğu 2 günübirlik tur teknesi, aralarındaki husumetten dolayı kasıtlı olarak çarpıştığı iddia edildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alınırken, korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.Geçtiğimiz Cumartesi saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, günübirlik tura çıkan çok sayıda turist taşıyan iki tur teknesi sahipleri aralarındaki husumet nedeniyle kasti olarak Alanya Yat Limanı yakınında çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle turistler panik yaşarken, şans eseri yaşanan kazada yaralanan olmadı. O anlar ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpışma sonrası teknede bulunan turistler durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve polis ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili 2 teknede çalışan 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA