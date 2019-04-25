Kahramanmaraş'ta denetimli serbestlik yükümlülüğü kapsamında bulunan hükümlülerin çocuklarına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla giysi dağıtıldı.Kahramanmaraş Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, Kahramanmaraş Adliyesi Şehit Murat Uzun Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Göğebakan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ejder Özyaşar ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli personellerin katılımıyla, denetimli serbestlik yükümlülüğü kapsamında bulunan hükümlülerin çocuklarına, özel hazırlanan, içerisinde günlük giyim eşyalarının bulunduğu hediye paketleri verildi.Başsavcısı İlker Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla denetimli serbestlik yükümlülüğünü yerine getiren ve maddi zorluklar yaşayan hükümlülerin çocuklarının yüzlerini gülümsetebilmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, geleceği temsil eden çocukların geçmişten aldıkları güçle milletin yarınlarını şekillendireceğini söyledi. Yazıcı, yarının büyükleri çocukların bayramını tebrik etti.Tüm çocukların bayramını kutlayan Yazıcı, bugünü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.KAHRAMANMARAŞ (AA)