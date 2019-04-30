Denetimlerde oyuncak ayının içinden tabanca çıktı

- Adana'da polisin gerçekleştirdiği iki günlük denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca, 13 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi

- Polis, tabancalardan birini otomobilde oyuncak ayı içerisine gizlenmiş şekilde buldu



Adana'da polisin yaptığı iki günlük denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca, 13 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28-29 Nisan'da kent genelinde şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında 5 bin 682 araç kontrol edildi, 183 araç için toplam 126 bin 187 lira para cezası kesildi, 18 araç trafikten men edildi.

Ekipler, yaptığı aramalarda ruhsatsız 19 tabanca, 13 pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile 13 gram eroin, 70 gram esrar, 13 gram skunk ve 80 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Tabancalardan biri ise otomobilde oyuncak ayının içerisine gizlenmiş şekilde bulundu.

Öte yandan 13 bin 196 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, hırsızlık, yağma, cinsel istismar gibi suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firari 51 hükümlü yakalandı.

Yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 8 araç sürücüsüne de toplam 89 bin 990 lira para cezası uygulandı.



ADANA (AA) -

