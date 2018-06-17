Demre’de dün meydan gelen dolu ve fırtına nedeniyle toplam 930 dönüm sera zarar gördüğü bildirildi.Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz dolu ve fırtına yüzünden ilçenin değişik mahallelerinde toplam 930 dönüm alan zarar gördüğünü söyledi.Başkan Oğuz; “Kapaklı ’da 259, Çevreli’de 235, Yavu’da 125, Gürses’te 80, Köşkerler Mahallelerimizde 160 ve Beymelek Mahallemiz ’de ise 80 dönüm sera zarar gördü. Toplamda dolu ve fırtınanın plastik ve cam seralarda verdiği zarar ise 930 dönümdür” dedi. Kumluca ve Finike'de zarar tespit çalışmalarının yarın başlayacağı bildirildi.Demre'de sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, plastik ve cam seralara zarar verdi. Neredeyse yumurta büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.Sabah 09.30 sıralarında ilçede başlayan etkili sağanak ilerleyen saatlerde dolu yağışına dönüştü. Özellikle ilçe merkezi, Köşkerler, Beymelek, Çevreli, Kapaklı ve Gürses Mahallelerinde etkili olan dolu seraların plastik örtülerini yırttı. Çöken bazı seralar içerisindeki ürünler de zarar gördü. Çeviz ve yumurta büyüklüğünde yapan dolu taneleri, çiftçilerin seralarında büyük delikler meydana geldi. Şiddetli rüzgar sonrası ise bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.İHA