', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Demre'de dolu ve fırtına blançosu

Demre'de dolu ve fırtına blançosu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 17.06.2018 19:37
0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Demre'de dolu ve fırtına blançosu 
  - 930 dönüm alan zarar gördü 
 
 Demre’de dün  meydan gelen dolu ve fırtına nedeniyle toplam 930 dönüm sera zarar gördüğü bildirildi.Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz dolu ve fırtına yüzünden ilçenin değişik mahallelerinde toplam 930 dönüm alan zarar gördüğünü söyledi. 
Başkan Oğuz; “Kapaklı ’da 259, Çevreli’de 235, Yavu’da 125, Gürses’te 80, Köşkerler Mahallelerimizde 160 ve Beymelek Mahallemiz ’de ise 80 dönüm sera zarar gördü. Toplamda dolu ve fırtınanın plastik ve cam seralarda verdiği zarar ise 930 dönümdür” dedi. Kumluca ve Finike'de zarar tespit çalışmalarının yarın başlayacağı bildirildi. 
  Demre'de sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, plastik ve cam seralara zarar verdi. Neredeyse yumurta büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. 
  Sabah 09.30 sıralarında ilçede başlayan etkili sağanak ilerleyen saatlerde dolu yağışına dönüştü. Özellikle ilçe merkezi, Köşkerler, Beymelek, Çevreli, Kapaklı ve Gürses Mahallelerinde etkili olan dolu seraların plastik örtülerini yırttı. Çöken bazı seralar içerisindeki ürünler de zarar gördü. Çeviz ve yumurta büyüklüğünde yapan dolu taneleri, çiftçilerin seralarında büyük delikler meydana geldi. Şiddetli rüzgar sonrası ise bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. 
 
AW421976_01AW421976_02AW421976_03AW421976_04


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Güneykent'te coşku dolu hasat festivali
Güneykent 4. Gül Hasat Festivali başladı
Bağ-Kur’luya emeklilik müjdesi! Borcu siliniyor
Kamu yönetimine yeni sistem
Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti
Isparta polisi hem denetledi hem bayramlaştı
Isparta'da Deniz bisikleti alabora oldu
Cumhur İttifakı’nın Isparta kurmayları MHP’li belediyede bayramlaştı
Isparta’da protokol bayramlaştı
Isparta’da bayramın ilk 2 günü halk otobüsleri ücretsiz
Babasının böbreği hayata bağladı BABASININ BÖBREĞİ HAYATA BAĞLADI
SDÜ Rektörü Prof.Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı:“Türkiye'nin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz” SDÜ REKTÖRÜ PROF.DR.İLKER HÜSEYİN ÇARIKÇI:“TÜRKİYE'NİN KALKINMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”
Isparta’da satışa hazır 11 paket eroin ele geçirildi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Isparta’da GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL HULUSİ AKAR ISPARTA’DA
Eğirdir’de trafik kazası: 1 yaralı
ISPARTA'DA PİKNİK İÇİN TÜM MALZEME VE MANGALLIK ET ÜRÜNLERİ BURADA
ISPARTA'DA BAYRAMLIK ŞIK AYAKKABILAR BURADA
Demirel, 3.vefat yıldönümünde İslamköy’de anılacak
Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak
Isparta Şehir Hastanesi'nde çocuklar için oyun alanı
Isparta’daki AVM’ler bayramın 1. günü kapalı olacak
Bakan açıkladı! Yapan yaptıran 1 yıl hapis yatacak
Başkan Günaydın'ın Ramazan Bayramı Mesajı
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLAR 2018
DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak 13 Haziran 2018
Isparta'da 195 kişi işe alınacakIsparta'da 195 kişi işe alınacak12 Haziran 2018
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLAR 2018ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLAR 201813 Haziran 2018
DOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMIDOKUZUNCU CUMHURBAŞKANIMIZ MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK ANMA TÖRENİ PROGRAMI12 Haziran 2018
Isparta'da Deniz bisikleti alabora olduIsparta'da Deniz bisikleti alabora oldu15 Haziran 2018
Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu Isparta Gelendost’u ‘dolu’ vurdu 12 Haziran 2018
Güneykent'te coşku dolu hasat festivaliGüneykent'te coşku dolu hasat festivali17 Haziran 2018
​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ​ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ11 Haziran 2018
Emekliye yeni zamEmekliye yeni zam12 Haziran 2018
Isparta'da Ramazan Bayramı ÖnelemleriIsparta'da Ramazan Bayramı Önelemleri12 Haziran 2018
Demirel, 3.vefat yıldönümünde İslamköy’de anılacak Demirel, 3.vefat yıldönümünde İslamköy’de anılacak 13 Haziran 2018
Sürücüler Dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler Dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı11 Haziran 2018
Başkan Günaydın gündeme dair açıklamalarda bulunduBaşkan Günaydın gündeme dair açıklamalarda bulundu11 Haziran 2018
Eğirdir’de trafik kazası: 1 yaralı Eğirdir’de trafik kazası: 1 yaralı 14 Haziran 2018
Isparta'da dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladıIsparta'da dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladı12 Haziran 2018
Isparta’daki AVM’ler bayramın 1. günü kapalı olacak Isparta’daki AVM’ler bayramın 1. günü kapalı olacak 13 Haziran 2018
Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti 16 Haziran 2018
ISPARTA'DA PİKNİK İÇİN TÜM MALZEME VE MANGALLIK ET ÜRÜNLERİ BURADAISPARTA'DA PİKNİK İÇİN TÜM MALZEME VE MANGALLIK ET ÜRÜNLERİ BURADA14 Haziran 2018
SDÜ Hastanesi’nde erken bayramlaşma SDÜ Hastanesi’nde erken bayramlaşma 13 Haziran 2018
ISPARTA'DA BAYRAMLIK ŞIK AYAKKABILAR BURADAISPARTA'DA BAYRAMLIK ŞIK AYAKKABILAR BURADA14 Haziran 2018