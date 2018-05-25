Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre’ye 4 yılda 85 milyon liranın üzerinde bir harcamayla 498 yatırım ve hizmet kazandırdıklarını söyledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi iftar sofrası Demre’de kuruldu. Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden düzenleyerek Demre’ye yakışır hale getirdiği Noel Baba Meydanı’nda verilen iftar yemeğine Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Demre AK Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türel, iftarın ardından yaptığı konuşmada Demrelilerle, muhteşem bir görünüme kavuşan Noel Baba Meydanı’nda iftar açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.“Bu yüzyılın Türk Milletinin yüzyılı olmasından çekiniyorlar” diyen Başkan Türel, “Her gün ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Ekonomide bunu yapıyorlar, siyasette yapıyorlar. Çünkü güçlü bir Türkiye’yi, güçlü bir milleti istemiyorlar. Onlar ister mi, Türkiye’nin kendi uçağını, tankını, topunu, otomobilini, tüfeğini, üretmesini? Onlar istemese bile biz hiç durmadan üreteceğiz ve 2023 hedefine emin adımlar ile ilerleyeceğiz. O yüzden Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin, inanın yapacak çok işimiz var.”Milletin gönlünde taht kuran, adını taşımaktan şeref duyduğum Adnan Menderes’i seçimle gönderemeyenlerin, idam sehpasına gönderdiğini hatırlatan Başkan Türel, “Aynı şer güçler şimdi Cumhurbaşkanımıza, bize diz çöktürmeye çalışıyor. Ama milletimiz her şeyin farkında. Bu millet hiç kimsenin önünde diz çökmedi, bundan sonra da çökmeyecektir. 24 Haziran’dan sonra da dimdik ayakta duracaktır inşallah” dedi.Demre’ye 4 yılda 85 milyon liranın üzerinde bir harcamayla 498 yatırım ve hizmet kazandırdıklarını belirten Türel, “Yaklaşık 11 milyon maliyetli yeni yatırımlarımız da devam ediyor. İşte Noel Baba Meydanı’nı Demre’mize yakışır şekilde yeniden düzenledik. 2 sene önce Demre bir Avrupa şehri gibi olacak demiştim. Şükürler olsun verdiğimiz sözler gerçekleşti. Demre merkezi Avrupai bir görünüme kavuştu.”Demre’nin altyapı sorunlarına öncelik verdiklerini anlatan Türel, “Göreve gelir gelmez 4 milyon TL’lik bir yatırımla Demre Beymelek Atık Su Arıtma Tesisimizi hizmete açtık. 50 yıllık Belören-Çağman İçme Suyu meselesini 40 kilometreden su getirerek çözdük” dedi.Demreli çiftçilere desteklerini esirgemediklerini belirten Türel, “11 mahallede kapalı sistem sulama tesisleri kurduk ve 17 bin 960 dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuştu. Demre mezbahamızı yakında hizmete açacağız. Sulama suyunda elektriği bedava yapacağız dedik. Sözümüzü yerine getirdik. Beymelek, Köşgerler, Alakent’te şimdi elektrik bedava olduğu için sulama suyu maliyeti yarı yarıya düştü.”Demre’de 417 kilometrelik yol yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyleyen Türel, “Yıllardır özlem duyulan Finike-Demre Yatıkardıç Yayla yolunu hizmete açtık. 72 kilometrelik yol 13 kilometreye düştü. Demrelilerin denize girebileceği düzgün bir sahil projesi yoktu. Kömürlükteki sahil projesini 40 bin metrekare yeşil alan ile bu sahili Demremize kazandırdık” şeklinde konuştu.“Bizim bir tek derdimiz var hizmet” diyen Başkan Türel, “Biz bu ülkeyi Demre’mizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu kıskananlar var. Başta Cumhurbaşkanımız ile biz bunları yapıyoruz diye bu ülkenin başından uzaklaştırmak isteyenler var. Ama bu milletin ferasetini ve büyüklüğünü unutuyorlar” ifadelerini kullandı.İHA