Dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Grammy ödüllü Dee Dee Bridgewater, Antalya'da müzikseverlerle buluştu. Akra Otel'in bahçesinde düzenlenen "Akra Caz Festivali"nde dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen ve 2011 yılında "En iyi caz vokal albüm" dalında Grammy ödülü kazanan Bridgewater, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı.Dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Grammy ödüllü Dee Dee Bridgewater, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.Akra Otel'in bahçesinde düzenlenen "Akra Caz Festivali"nde dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen ve 2011 yılında "En iyi caz vokal albüm" dalında Grammy ödülü kazanan Bridgewater, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı.Caz klasiklerine getirmiş olduğu sıra dışı yorumla dikkatleri üzerinde toplayan Bridgewater'a konserde Türkiye'nin en önemli virtüöz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik etti.Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Dexter Gordon ve Max Roach gibi pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Bridgewater, Ella Fitzgerald adlı albümü ile iki Grammy Ödülü'nü birden aldı.Bridgewater, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.ANTALYA (AA) -