DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe

Terör örgütü DEAŞ'a kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler engellendi.

DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.10.2019 18:12
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Isparta Düğün Salonları

MALATYA - Türkiye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Bingöl, Konya, Samsun, Osmaniye olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin eylül ayında yürüttüğü çalışmalarda, örgütün sözde "emirleri" olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı.

Eylüldeki bazı operasyonlar

Bingöl merkezli 14 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 458 bin Türk lirası, 254 bin dolar, 19 bin Avro, bir miktar altın ve para sayma makineleri ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 2'si kadın 8 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, sosyal medya hesabından tehdit içeren mesaj ve bıçak fotoğrafı paylaştığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye ithafen yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine konuldu.

Karabük, Kayseri ve Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana ve Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı sınır dışı edildi.

Diyarbakır'da, Irak'ın teslim ettiği terör örgütü DEAŞ üyesi Türk vatandaşı T.A. tutuklandı.

Aydın'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si cezaevine konuldu.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'da, daha önce Suriye'de örgütün mühimmatlarından sorumlu olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük, Kayseri, Adana, Gaziantep, Tekirdağ ve Erzincan'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan aralarında yabancıların da bulunduğu 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı faaliyetlerine katıldığı ve örgütün bomba uzmanı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu U.E, Osmaniye'de yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yürüttüğü silahlı faaliyetlere katıldığı ve örgütün bomba uzmanı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu U.E'yi Osmaniye'de kaldığı evde gözaltına aldı. U.E, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DEAŞ'ın "kadı"sı yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda daha önce işgal ettikleri Rakka'da infaz kararlarını alan "kadı" görevini yürüttüğü öne sürülen şüpheli M.E.B. yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli M.E.B.'nin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini ve İstanbul'da olduğunu belirledi.

İstanbul'a sansasyonel eylem yapma amacıyla gelmiş olabileceği belirtilen şüpheli M.E.B, operasyonla yakalandı, üst aramasında bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Farklı kod isimleri kullandığı, başkasına ait Suriye kimliği taşıdığı, geçmişte örgüt yapılanmasında Rakka'da görev yaptığı, örgüt adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü ve örgüt içi infazlarda rol aldığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı

DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli Muhammed Ramadan, İzmir'in Buca ilçesinde yakalandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İzmir'de yakalanan zanlının, düzensiz göçmenlerin kaldığı lüks bir rezidansta saklandığı sırada tespit edildiği öğrenildi. Zanlının, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptığı belirlendi.

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenen Ramadan'ın daha önce yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinde de isminin geçtiği, terör örgütünün infaz timinde bulunduğunun fotoğraflarıyla tespit edildiği öğrenildi. Ramadan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sözde Telafer emiri Kayseri'de gözaltına alındı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde Telafer emiri S.H'nin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Irak uyruklu S.H'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri ve örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H, tutuklandı.

DEAŞ'ın güç kaybetmesi sonucu eşiyle kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen "Ebu Muhammed" kod adlı S.H'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği, örgütün sözde Sincar ve Musul emiri de olduğu, Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istenen S.H'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 2 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde üç yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken "canlı bomba" yeleği, demir bilyelerle güçlendirilmiş 12 patlayıcı madde bloku, 2 el bombası fünyesi ve 2 elektrikli fünyeyle yakalanan 5 sanık, 5 yıl 6 ay 20 gün ile 13 yıl 20 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına tehdit, cebir ve şiddet kullanarak haraç topladığı iddia edilen tutuklu Mehmet K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada tutuklanan Ayman Zainal Ali Dhulfiqar (26) ve babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar (65) hakkında 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriyeli Tarık H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verildi.

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