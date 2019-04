Siemensli mühendislerin mentorluğunu yaptığı Darüşşafakalı gençler, ABD’de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin yarıştığı uluslararası robot yarışması FIRST Robotics Competition (FRC) dünya finallerinde adlarını tarihe yazdırdı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye’nin desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”, Türkiye'nin yüz akı olmayı sürdürüyor. Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübündeki öğrenciler, kendi ürettikleri ve “Tenten” adını verdikleri robotla ABD’de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin kıyasıya yarıştığı uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) finallerinde Engineering Inspiration Award’un (İlham Veren Mühendislik Ödülü) sahibi oldu. "Sultans of Türkiye", yarışmanın dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı oldu.Tenten, kurgusal zemindeki bir uzay gemisine nesne fırlatabilme, disk yerleştirebilme ve belirli yükseklikteki platformlardan inme ve platformlara tırmanma gibi farklı beceri kıstaslarının tamamında başarılı oldu.Darüşşafaka Robot Kulübü, aldığı bu ödülle gelecek yıl bölgesel yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya gitmeye ve Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) desteğini almaya hak kazandı. Takımın, 2020’de yine Houstan’da düzenlenecek şampiyonaya katılım bedeli NASA tarafından karşılanacak.-"Siemens Türkiye’nin gönüllü mühendislerini kutluyorum"Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Darüşşafaka Robot Kulübü’nün uluslararası başarısına ilişkin şunları kaydetti:“Siemens ve Darüşşafaka arasındaki güçlü bağların temeli bundan tam 113 yıl önce atıldı. Robot Kulübümüz Sultans of Türkiye, her sene düzenli olarak katıldığı uluslararası FIRST Robotic Competition’dan ödüllerle dönmeyi başardı ve bu sene çıtayı daha da yükselterek, büyük ödülle göğsümüzü kabarttı. Bu ödül vesilesiyle, takımda yer alan Darüşşafakalı öğrencileri ve onlara sonuna kadar destek veren Siemens Türkiye’nin gönüllü mühendislerini kutluyorum. Dijital teknolojileri başarıyla hayata geçiren gençlerimizin, yeni bir dünyanın inşasında üstlendikleri rol bizlere gurur veriyor.”- Siemensli mühendisler mentorluk yapıyor13 öğrenciden oluşan Darüşşafaka Robot Kulübü’nün mentorları arasında Siemens Türkiye’nin mühendisleri Özgür Aslan, Can Kurban, Sinem Albal, Kerem Özerel ile Darüşşafaka Lisesi’nden Mete Karaca ve Selim Çile yer alıyor.Takım, bugüne kadar FIRST’ün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarındaki en prestijli ödülü olarak kabul edilen "Chairman’s Award"un yanı sıra "Jüri Özel Ödülü" ve "Team Spirit" gibi birçok prestijli ödüle layık görüldü.İSTANBUL (AA) -