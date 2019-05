Artan enerji talebi ile azalan enerji kaynaklarından yol çıkan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, mekanik basınçtan elektrik üretilmesini sağlayan "piezo elektriğin" kullanım alanlarını genişleterek, yağmur damlasından elektrik üretti.Artan enerji talebi ile azalan enerji kaynaklarından yol çıkan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, mekanik basınçtan elektrik üretilmesini sağlayan "piezo elektriğin" kullanım alanlarını genişleterek, yağmur damlasından elektrik üretti.KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Burak Sezer ve Ali Susam, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisini elektriğe dönüştüren güneş panellerine piezo (mekanik basınç) elektrik sistemi monte etti.Sistem sayesinde güneş paneline düşen su damlaları, su seviye sensörüyle algılanarak, panel ve çerçevesini motor sayesinde 180 derece döndürüyor. Bu sayede de ön yüze gelen olan piezo kaplı plaka, kapalı ve yağmurlu havalarda güneş panelinde oluşacak kaybı önleyerek üretim yapıyor.Piezo tarafından üretilen elektrik doğrultma ve regüle devresi kullanılarak kullanıma uygun hale getiriliyor. Ahşap bir modül üzerine prototipi yapılan proje, yağmur ve dolunun etkisini gösterdiği her alanda çalışabilecek.Ucuz, temiz ve güvenilir enerji elde edilmesi amaçlanan projenin alternatif kaynak olarak kullanılabilirliğiyle dikkat çekiyor.- "Her türlü elektrik üretiyoruz"Öğrencilerden Burak Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piezo elektriğin kullanım alanlarını genişleterek, yağmur damlasından elektrik üretmeyi hedeflediklerini söyledi.Yenilenebilir enerji kaynakları sınırlı olduğunu ifade eden Sezer, güneş enerji panellerinde alternatif olarak yağmur damlalarından elektrik üretmek için yola çıktıklarını belirtti.Sezer, 5 milimetrelik bir yağmur damlasının saatte 36 kilometre hızla düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu gerçekten güzel bir kuvvet. Biz elektriğe nasıl dönüştürürüz diye kafa yorarken piezo elektriği kullanmaya karar verdik. Güneş panellerinizi revize ederek yağmur yağdığında panel 180 derece dönerek ve panele değecek su damlasıyla elektrik enerjisi üretmiş olacağız. Kullanım alanı aslında çok geniş. Ev, ofis, iş merkezi, toplu konutlarda, alış veriş merkezlerinde çatılarda gayet kullanılabilir. Yürürken bile elektrik üretebiliriz. Bizim için yağmur dolu farketmiyor. Her türlü elektrik üretiyoruz."Sezer, hava kapalı olduğu zaman sadece güneş panellerinden değil sudan da enerji üretilebilecek bir sistem geliştirdiklerini sözlerine ekledi.KAHRAMANMARAŞ (AA) -