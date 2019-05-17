Damlaya damlaya enerji olacak

Damlaya damlaya enerji olacak
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Artan enerji talebi ile azalan enerji kaynaklarından yol çıkan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, mekanik basınçtan elektrik üretilmesini sağlayan "piezo elektriğin" kullanım alanlarını genişleterek, yağmur damlasından elektrik üretti.

Damlaya damlaya enerji olacak
- Dünya genelinde artan enerji talebi ve azalan yenilenemez enerji kaynaklarından yol çıkan KSÜ öğrencileri, "piezo elektrik"in kullanım alanlarını genişleterek yağmur damlasından elektrik üretti
- Ahşap bir modül üzerine prototipi yapılan proje, yağmur ve dolunun etkisini gösterdiği her alanda çalışabilecek
- KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Burak Sezer:
- "Kullanım alanı aslında çok geniş. Ev, ofis, iş merkezi, toplu konutlarda, alış veriş merkezlerinde çatılarda kullanılabilir"

 Artan enerji talebi ile azalan enerji kaynaklarından yol çıkan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, mekanik basınçtan elektrik üretilmesini sağlayan "piezo elektriğin" kullanım alanlarını genişleterek, yağmur damlasından elektrik üretti.

KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Burak Sezer ve Ali Susam, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisini elektriğe dönüştüren güneş panellerine piezo (mekanik basınç) elektrik sistemi monte etti.

Sistem sayesinde güneş paneline düşen su damlaları, su seviye sensörüyle algılanarak, panel ve çerçevesini motor sayesinde 180 derece döndürüyor. Bu sayede de ön yüze gelen olan piezo kaplı plaka, kapalı ve yağmurlu havalarda güneş panelinde oluşacak kaybı önleyerek üretim yapıyor.

Piezo tarafından üretilen elektrik doğrultma ve regüle devresi kullanılarak kullanıma uygun hale getiriliyor. Ahşap bir modül üzerine prototipi yapılan proje, yağmur ve dolunun etkisini gösterdiği her alanda çalışabilecek.

Ucuz, temiz ve güvenilir enerji elde edilmesi amaçlanan projenin alternatif kaynak olarak kullanılabilirliğiyle dikkat çekiyor.

- "Her türlü elektrik üretiyoruz"

Öğrencilerden Burak Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piezo elektriğin kullanım alanlarını genişleterek, yağmur damlasından elektrik üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynakları sınırlı olduğunu ifade eden Sezer, güneş enerji panellerinde alternatif olarak yağmur damlalarından elektrik üretmek için yola çıktıklarını belirtti.

Sezer, 5 milimetrelik bir yağmur damlasının saatte 36 kilometre hızla düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu gerçekten güzel bir kuvvet. Biz elektriğe nasıl dönüştürürüz diye kafa yorarken piezo elektriği kullanmaya karar verdik. Güneş panellerinizi revize ederek yağmur yağdığında panel 180 derece dönerek ve panele değecek su damlasıyla elektrik enerjisi üretmiş olacağız. Kullanım alanı aslında çok geniş. Ev, ofis, iş merkezi, toplu konutlarda, alış veriş merkezlerinde çatılarda gayet kullanılabilir. Yürürken bile elektrik üretebiliriz. Bizim için yağmur dolu farketmiyor. Her türlü elektrik üretiyoruz."

Sezer, hava kapalı olduğu zaman sadece güneş panellerinden değil sudan da enerji üretilebilecek bir sistem geliştirdiklerini sözlerine ekledi.











KAHRAMANMARAŞ (AA) -
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Milletvekili Gökgöz'den Belediye Ziyareti
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 19 Mayıs Mesajı
Isparta'da kaçak kerevit avına geçit yok!
Isparta'da kaybolan 17 yaşındaki zihinsel engelli bulundu
Isparta'da 19 Mayıs 2019 Fener Alayı ve Konseri
IYAŞ'tan geleneksel iftar yemeği programı
SDÜ Yayınları Dijital Ortamda Erişime Açıldı
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da Hemşireler Günü için anlamlı program
Isparta Müftülüğü Aşçı Hizmetli Şoför alacak
​Yörük Kültürü Geleceğe Miras Kalacak
Başdeğirmen, Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Birlik Başkanı oldu
Tempo Park açık hava çay bahçesi sezonu açtı
Isparta Milli Eğitim Müdürü veda mesajı yayınladı
Bakan duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni geliyor
Kulübün adı Isparta 32 spor olarak değişti
Ispartalı İş Adamlarından ISUBÜ'ye Övgü
SDÜ’nün 211 sayfalık Dördüncü Yıl Kitabı Yayımlandı
Isparta'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Isparta'da bu bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi
TMSF Başkanı Isparta'da ITKM'de incelemelerde bulundu
Isparta'da trafiğe kapalı karayolu uyarısı
Ramazan Sokağına Afrika Gecesi Damga vurdu
ŞİFAYI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE BULDU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN DUYURUISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN DUYURU13 Mayıs 2019
Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkentiIsparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti12 Mayıs 2019
ITKM’de önemli gelişme! TMSF Başkanı Isparta’ya geliyorITKM’de önemli gelişme! TMSF Başkanı Isparta’ya geliyor13 Mayıs 2019
Bakan duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni geliyorBakan duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni geliyor15 Mayıs 2019
Isparta'da trafiğe kapalı karayolu uyarısıIsparta'da trafiğe kapalı karayolu uyarısı14 Mayıs 2019
Isparta'da Anneler Günü kutlama programıIsparta'da Anneler Günü kutlama programı11 Mayıs 2019
Tempo Park açık hava çay bahçesi sezonu açtıTempo Park açık hava çay bahçesi sezonu açtı15 Mayıs 2019
TMSF Başkanı Isparta'da ITKM'de incelemelerde bulunduTMSF Başkanı Isparta'da ITKM'de incelemelerde bulundu14 Mayıs 2019
İFTARLIK SAHURLUK GIDALAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DEİFTARLIK SAHURLUK GIDALAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE13 Mayıs 2019
Ramazan Sokağına Afrika Gecesi Damga vurduRamazan Sokağına Afrika Gecesi Damga vurdu14 Mayıs 2019
Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı14 Mayıs 2019
Isparta Milli Eğitim Müdürü veda mesajı yayınladıIsparta Milli Eğitim Müdürü veda mesajı yayınladı15 Mayıs 2019
Isparta Müftülüğü Aşçı Hizmetli Şoför alacakIsparta Müftülüğü Aşçı Hizmetli Şoför alacak16 Mayıs 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Anneler Günü mesajıIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Anneler Günü mesajı11 Mayıs 2019
ŞİFAYI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE BULDUŞİFAYI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE BULDU14 Mayıs 2019
Bir yılda 108 kilo zayıfladıBir yılda 108 kilo zayıfladı13 Mayıs 2019
Isparta'da bu bölgelerde 6 saat elektrik kesintisiIsparta'da bu bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi15 Mayıs 2019
Ramazanın favori tatlısı: "dondurmalı hurma"Ramazanın favori tatlısı: "dondurmalı hurma"11 Mayıs 2019
İstiklal Mücadelemizin 100. Yılı Gençlik Haftası kutlamaları başlıyorİstiklal Mücadelemizin 100. Yılı Gençlik Haftası kutlamaları başlıyor13 Mayıs 2019
Kulübün adı Isparta 32 spor olarak değiştiKulübün adı Isparta 32 spor olarak değişti15 Mayıs 2019