- Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Gastronomi tatili yapan misafirler yerel lezzetlerin peşinde. Tatil yaptığı bölgede restoranları keşfe çıkar ve mutfak kültürünü deneyimlerken daha fazla harcama yaparlar” dedi.ALTAV Yönetim Kurulu haftalık toplantısı yapıldı. Toplantıda 7-9 Kasım tarihleri arasında Alanya’da yapılacak olan Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması bilgilendirmesi yapıldı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Fatih Saray, yarışma hakkında bilgilendirme yaptı. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan ve 7’ncisi düzenlenecek olan yarışmanın Türkiye’nin en prestijli 2. gastronomi yarışması olduğunu söyleyen Erdoğmuş, “Yarışmaya yurt içi ve dışından yüzlerce elit aşçı katılacak. TV yemek programı yapımcıları, blogger’lar ve basın mensuplarını Alanya’da 3 gün boyunca ağırlayacağız. Alanya yemekleri yanında ağırlıklı olarak avokadomuzun tanıtımına odaklanıyoruz. Yerli ve yabancı aşçılar hazırlayacakları yemeklerde avokadoyu kullanarak farkındalık oluşturacaklar. Alanya’nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, tatil için bölgemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin çeşitlemesi bol olan Alanya yöresel yemekleriyle de buluştuğunu vurgulayacağız” dedi.ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise alternatif turizm tanıtımlarını vakıf olarak son yıllarda çeşitlendirdiklerini söyleyerek, “ALTAV olarak her yıl 30’dan fazla ülkede festival ve fuarlarda Alanya markasıyla yer alıyor ve şehrimizin farklılıklarını tanıtıyoruz. Yöresel yemeklerimiz de bu farklılıklarımızdan biri. Gastronomi turistleri yeme-içme amacıyla çıktıkları tatillerinde diğer misafirlerimize göre daha fazla harcıyor. Otele kendini kapatmayan bu misafir profili hem herşey dahil sistemdeki otel işletmecisine hem de esnafa daha fazla katkı sağlıyor.” Dahaoğlu, gastronomi tatili yapanların yerel lezzetlerin peşinde olduğunu, tatil yaptığı bölgede restoranları keşfe çıktığını ve mutfak kültürünü ve zenginliğini deneyimlerken daha fazla harcama yaptığını vurguladı.İHA