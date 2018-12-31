Dağıtımı yapılan kömür satılamayacak

Bakanlar Kurulunun “muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına” ilişkin kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, il ve ilçelerde dağıtılacak kömür miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ortaya çıkan aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecek. 2018 yılı için yayımlanan kararda dağıtılacak kömür 500 kilogram olarak belirlenmişti. Bu seferki kararda dağıtılacak kömürün miktarı belirtilmedi.Karara göre dağıtımı yapılan kömür satılamayacak. Karar kapsamında 2018 yılında vakıflara yapılacak kömür sevkiyatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek. TKİ, dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edecek. Ayrıca TKİ bu karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, sahalardan da temin edebilecek ve vakıflara ulaştırılmasını sağlayacak. İl ve ilçelerde dağıtımı vakıflar tarafından gerçekleştirilecek. Vakıflar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri bakanlıklarınca denetlenebilecek.