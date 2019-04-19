Dağ yamacında mahsur kalan keçi için seferber oldular Mersin'in Silifke ilçesindeki yamaçta bir haftadır mahsur durumda olan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları altında başlattığı 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.