Dağ yamacında mahsur kalan keçi için seferber oldular
- Mersin'in Silifke ilçesinde bir dağın yamacında 1 haftadır mahsur kalan keçi, 6 saatlik operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi
Mersin'in Silifke ilçesindeki yamaçta bir haftadır mahsur durumda olan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçenin yüksek kesimlerindeki Sarıaydın Mahallesi kırsalındaki yamaçta 7 gündür bir keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, bölgeye gitti.
Dağ yamacına ulaşan 5 kişilik ekip, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları altında kurtarma operasyonu başlattı.
Ekipler, 6 saatlik çalışmanın ardından keçiyi bulunduğu yamaçtan kurtardı.
Keçi, sahibi Ömer Aslan'a teslim edildi.
MERSİN (AA) -