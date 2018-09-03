Dağ köyleri ve yaylalarda mobil kuaför kuyruğu

Dağ köyleri ve yaylalarda mobil kuaför kuyruğu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.09.2018 15:39
0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Dağ köyleri ve yaylalarda mobil kuaför kuyruğu 
  - Mobil kuaför ve sağlık taraması dağ köylerinin hizmetinde   
  - Önünde kuyruk oluşan mobil kuaförde yok yok 
  - Mobil hizmetten 18 bin kişi yararlandı   
 
 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil hizmet tırı, sağlık ve sosyal hizmetleri Torosların eteğinde merkeze uzak dağ köyleri ve yaylalarda vatandaşın ayağına götürüyor. 
  Antalya’yı karış karış gezen 40 kişilik ekip Ramazan ayından bu yana 18 bin 144 vatandaşa ulaştı. Mobil kuaför hizmeti ise en çok çocukları ve genç kızları sevindiriyor. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar ayaklarına gelen hizmetin önünde kuyruk oluşturuyor.  
  Başkan Menderes Türel’in Antalya’yı sağlık ve sosyal hizmet alanında en ileri şehirlerinden biri yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu hedefine her geçen gün daha da yaklaşıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın ortak projesiyle ilçelere yönelik başlatılan sağlık taramaları ve mobil kuaför hizmeti en ücra mahallelerde vatandaşların yüzünü güldürüyor. Doktorlar sağlık taraması yaparken, sosyologlar ise ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ediyor. Ekipte en çok ilgi gören hizmet ise mobil kuaför oluyor. 
 
  Yaylalarda hizmet vatandaşın ayağına gidiyor 
  Çalışma kapsamında bugüne kadar Batı bölgesinde Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Döşemealtı, Elmalı’da toplam 78 mahalle, Doğu bölgesinde Alanya, Manavgat, Serik’te toplam 100 mahalleye gidildi. Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti Alanya Gökbel Yaylası, Gazipaşa Günercik Yaylası ve Gazipaşa'da Berem, Maha, Belbaşı, Cinbiti, Yunt, Cataloluk Beyobası yaylalarında da hizmeti vatandaşın ayağına götürdü. 
 
  Başkan Türel denetledi 
  Büyükşehir Belediyesinin mobil hizmeti son olarak Finike’nin Ernez Yaylası’nda düzenlenen Bal Festivali’nde vatandaşa sundu. Hizmetleri yerinde gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel mobil tırı yerinde ziyaret ederek sosyal hizmetler daire başkanı Ayşe Üstündağ’dan bilgiler aldı. Türel, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Hatice Kayrakçı’ya tansiyonunu ölçtürdü vatandaşlarla sohbet etti. Türel özellikle yerleşim yerlerine uzakta ücra yerlerde yapılan bu hizmetleri vatandaşın ayağına götürerek önemli bir eksikliğin giderildiğinin altını çizdi. 
 
  186 mahallede 18 bin vatandaşa ulaşıldı 
  Mobil hizmetten Ramazan ayı başından bu yana toplam 18 bin 144 vatandaş yararlandı. Çocuk, genç, yaşlı 8 bin 229 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 6 bin 680 çocuğa diş taraması yapılırken, ağız ve diş sağlığı konusunda da bilgilendirildi. 4 bin 39 kişi ise mobil kuaför hizmetinden yararlandı. Sosyal hizmet uzmanları 1151 sosyal tespit yaptı. Bu vatandaşlardan 700’üne gıda yardımı yapıldı. 
 
  Kuaför hizmeti ilgi görüyor 
  İlçelerde mobil sağlık ve bakım hizmeti veren 40 kişilik ekip gittiği yerlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Mobil kuaför hizmeti ise en çok çocukları ve genç kızları sevindiriyor. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar verilen hizmetten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiriyor. 
 
  Gidilmeyen mahalle kalmayacak 
  Mahalle mahalle dolaşıp, vatandaşları ziyaret eden ve dertlerine derman olan ekipler, Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Aksu, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerini de ziyaret edecek. Dağ köylerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bütün ilçeleri ziyaret ettikten sonra, gidilmeyen diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek. 
 
AW481668_01AW481668_02AW481668_03AW481668_04


İHA                           
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Dostlar Balıkçılık'ta Tezgahlar Şenlendi
Isparta'da daimi işçi alımına rekor başvuru!
Isparta'da Doğa turizmine sağlık turizmi de eklendi
Isparta Bubble Kids Çocuk Aktivite Merkezi Açıldı
Isparta'da öğrenci kayıt heyecanı
Isparta’ya gelen her vatandaşın mutlaka Gölcük’ü görmesi gerekiyor
Isparta ÜniAK’tan ‘Kampüse Hoş Geldin’ karşılaması
Yeni sistem gündemde! Emeklinin maaşı yükselecek
UYGUN FİYAT BOL ÇEŞİT TÜRKER ET KASAP ISPARTA
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Sakin Şehir Eğirdir'de triatlon heyecanı
Isparta'da triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Yeni anne olanlara 7 bin 376 lira
Binlerce öğrenciye müjde! Kredileri kesilmeyecek
Isparta'da balıklar tezgahlara indi sezon başladı
Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar
Dikkat! Bu sektörde yetki belgesi olmayana ruhsat yok!
Eğirdir'de büyük heyecan! Triatlon başladı
Yeni askerlik sistemi geliyor
Isparta MYO'da yüz güldüren sonuç
Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Isparta ISUBÜ'da rekor doluluk!
SDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU
Başkan Günaydın’dan gece yarısı denetim
Isparta Zafer Mahallesi’nde coşkulu Zafer Bayramı kutlaması
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
perde firmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDUSDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU31 Ağustos 2018
Isparta Davrazspor dolu dizgin Isparta Davrazspor dolu dizgin 28 Ağustos 2018
Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar 01 Eylül 2018
Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışmasıSürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması28 Ağustos 2018
Yeni askerlik sistemi geliyorYeni askerlik sistemi geliyor01 Eylül 2018
Müjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaşMüjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaş28 Ağustos 2018
Yeni anne olanlara 7 bin 376 liraYeni anne olanlara 7 bin 376 lira01 Eylül 2018
Isparta MYO'da yüz güldüren sonuç Isparta MYO'da yüz güldüren sonuç31 Ağustos 2018
Haksız 'zam'ma yaptırım geliyorHaksız 'zam'ma yaptırım geliyor31 Ağustos 2018
Isparta Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı Isparta Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı 29 Ağustos 2018
Bunu yapanlar 2 yıl erken emekli olabilir!Bunu yapanlar 2 yıl erken emekli olabilir!29 Ağustos 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi29 Ağustos 2018
TL'ye teşvik! Vergi oranı sıfırlandıTL'ye teşvik! Vergi oranı sıfırlandı31 Ağustos 2018
Bakan açıkladı! Uygulama sona eriyorBakan açıkladı! Uygulama sona eriyor29 Ağustos 2018
Başkan Günaydın: "Isparta’mızın yaşanabilir vilayette yolda kalmasını istemiyoruz" Başkan Günaydın: "Isparta’mızın yaşanabilir vilayette yolda kalmasını istemiyoruz" 30 Ağustos 2018
Burdur'da feci kaza: 2 ölüBurdur'da feci kaza: 2 ölü28 Ağustos 2018
Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!31 Ağustos 2018
Binlerce öğrenciye müjde! Kredileri kesilmeyecekBinlerce öğrenciye müjde! Kredileri kesilmeyecek01 Eylül 2018
Eğirdir elması erken hasat ile bu yıl altın yılını yaşayacakEğirdir elması erken hasat ile bu yıl altın yılını yaşayacak31 Ağustos 2018
Dikkat! Bu sektörde yetki belgesi olmayana ruhsat yok!Dikkat! Bu sektörde yetki belgesi olmayana ruhsat yok!01 Eylül 2018