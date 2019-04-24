Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 30 dağ keçisi görüntülendi.İlçeye bağlı İğde Mahallesi Kısıkkaya mevkisinde arazide bitki toplayan Şaban Pamuk, bir grup dağ keçisinin dolaştığını fark etti.Cep telefonuyla dağ keçilerini görüntüleyen Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30'a yakın dağ keçisini grup halinde ilerlerken gördüğünü söyledi.Pamuk, bölgede ilk defa dağ keçilerini grup halinde gördüğünü ifade etti.KAHRAMANMARAŞ (AA) -