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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ödül!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ödül!
TÜRKİYE 0
böcüzade

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ödül!

Manuel Charr, Dünya Boks Konseyi’nin (WBC) Türkiye’ye layık gördüğü yılın barış ödülünü Türkiye’ye getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edeceğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ödül!

Geçtiğimiz ay ağır sıklet boksta dünya şampiyonu olan Mahmut Ömer Manuel Charr, Dünya Boks Konseyi’nin (WBC) Türkiye’ye layık gördüğü yılın barış ödülünü Türkiye’ye getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edeceğini açıkladı.
 

Dünya boks konseyinin barış elçisi olan dünya şampiyonu Alman boksör Mahmut Ömer Manule Charr, Recep Tayyip Erdoğan’a yılın barış ödülünü takdim edecek.

Suriye asıllı Alman boksör, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan ve barışa katkısından dolayı bu ödüle layık görüldüğünü belirterek, “Bildiğiniz gibi ben de bir mülteci çocuğuyum. Mülteci olarak yaşamanın ne büyük zorlukları olduğunu çok iyi biliyorum. Memleketim olan Suriye’deki korkunç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan dört milyon civarındaki mülteciye kapılarını açarak, ekmeğini paylaşan yüce Türk halkı ve onun önderi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu ödüle aday olarak gösterdim. Dünya Boks Konseyi de teklifimi değerlendirerek gerekli araştırmaları yaptı ve fedakar Türk halkı ile Cumhurbaşkanımızı bu ödüle layık gördüler” şeklinde konuştu.

”ÖDÜLÜ KISA SÜREDE TAKDİM ETMEK İSTİYORUZ'

Manuel Charr, Dünya Boks Konseyi’nin Türkiye’ye layık gördüğü dünya barış ödülü için özel bir kemer hazırladıklarını aktararak, “Konsey özel bir kemer hazırlayarak, üzerine de kurucusu Jose Suleyman, efsane boksör Muhammed Ali Clay, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve dünya şampiyonu Mahmut Ömer Manuel Charr’ın resimlerinin basılı olduğu özel kemeri üretti.

7 Nisan tarihinde Köln kentinde yeniden dünya şampiyonuluğuna çıkacağım. Yakında antrenman ve sparringlerim başlayacak o yüzden bir an önce bu ödülü sayın Erdoğan’a vererek rahat kafayla antrenmanlarıma başlamak istiyorum. Antrenmanlarım başlayınca seyahat etmem zor oluyor, çünkü kamp döneminde tüm dünyayla ilişkilerimizi kesiyoruz. O yüzden en yakın zamanda bu ödülü menajerlerim Christain Jger, yardımcısı Bernd Trendelkamp, basın danışmanım Vedat Alyaz ile birlikte götürerek takdim etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

'SÖZÜMÜZÜ TUTMAK İSTİYORUZ'

Sporcunun menajeri Christain Jger ve yardımcısı Bernd Trendelkamp, dünya şampiyonu olduklarında Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kemeri vermek istediklerini belirterek, “Türkiye’nin dört milyon Suriyeli mülteciyi alması ve onlara en iyi şekilde bakmasıyla bizler de gurur duyuyoruz. Türk halkının yaptığı inanılmaz fedakarlık bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Bu da Türk halkı ve Cumhurbaşkanının büyük bir kalbe sahip olduklarını gösteriyor. Bu yüzden de boksörümüz Charr ve onun ekibi Türkiye’yi barış ülkesi olarak seçerek, vermiş olduğumuz sözü tutup, bu kemeri bir an önce Erdoğan ve Türk halkına vermek için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.


 
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