Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da ormanda patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili, “Bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse öyle bakıyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da seçim mitinginin ardından Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzücü olay sonrası soruşturmanın başlatıldığını hatırlatarak, ilk bulgulara göre olayın otluk ve çalılık alanda iş makinesiyle temizlik çalışması yapan görevliler tarafından kazaen gerçekleştiği yönünde olduğunu söyledi.Olay sonrası bir kişinin gözaltına alındığını doğrulayan Erdoğan, Hz. Muhammed’in hayvan sevgisinden örnek vererek şunları söyledi:“Sevgili Peygamberimiz sahabeyle beraber yürürken, yolda bir köpek leşi görüyor. Yanındakiler biraz farklı bakıyorlar. Köpeğin dişleri de çok güzel. Onlar kokudan dolayı burunlarını tutarken, Peygamber Efendimiz, ‘ah dişleri ne kadar da güzelmiş’ diyor. Bir başka olayda da; sevgili peygamberimiz, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gidiyor. Biz böyle bir dinin, böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu olayda da bunlara bizim mesafe ve müsamaha göstermemiz mümkün değildi. Bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse öyle bakıyoruz.”Hayvan haklarını korumaya yönelik 2004 yılında atılan adımları da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yeni yaptırımları süratle yürürlüğe sokacaklarını kaydetti. Yeni düzenlemeyle birlikte idari para cezasında önemli artışlara gidileceğini duyuran Erdoğan, “Sahipli ya da sahipsiz acımasızca, zalimce hayvanlara muamelede bulunmak, hayvanları zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç haline geliyor. Bu kişiler hakkında da soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor. Böyle bir süreci başlatmış olacağız” diye konuştu.İHA