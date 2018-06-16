Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın 2. Günü Antalya’ya geldi. Havalimanı çıkışında Erdoğan, basın mensuplarını Rabia işaretiyle selamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitingi için kente geldi. Antalya Havalimanı’ndan seçim otobüsüyle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görüntüleyen gazetecileri Rabia işaretiyle selamladı, daha sonra Kepez Kapalı Spor Salonu önünde mitinge katıldı. Halka seslenen Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamlamak üzere olduğu Konyaaltı Sahil Projesi'nin açılışını yapacak.İHA