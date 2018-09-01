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Cumartesi Pazarı, sokak arasından kurtuluyor

Cumartesi Pazarı, sokak arasından kurtuluyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 - Cumartesi Pazarı, sokak arasından kurtuluyor   
 
 - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turistlerin de yoğun olarak kullandığı ‘Cumartesi Pazarı’nın sokak aralarında kurulmasına son verip aynı yerinde atıl durumda bulunan 8 bin 500 metrekare genişliğe sahip alana taşınacağını açıkladı.   
  Muratpaşa Belediyesi, Antalyalıların ‘Sosyete Pazarı’ adını verdiği Cumartesi günleri Şirinyalı Mahallesi’nde kurulan semt pazarını sokak aralarından kurtarıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, pazarın yine kurulacağı 8 bin 500 metrekarelik alandaki çalışmaları inceledi. 
  Esnaf ve alışverişe gelen insanların daha sağlıklı, hijyenik ve rahat ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Muratpaşa’da sokak pazarı bırakmama noktasında önemli bir çabayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal,  “Sokaklarda pazar kurulması Antalya’mıza yakışan bir durum değil. Haftada bir gün kurulduğu mahallede günlük hayatı felç noktasına getiren, apartman girişlerini kapatan, itfaiye ve ambulans girişlerini neredeyse imkansız kılan bir durum kabul edilir değil. O nedenle, mümkün olan yerlerde kapalı pazar yerlerimizi yapıyoruz, aksi durumda atıl kamu arazilerini düzenliyoruz” diye konuştu. 
  Antalya pazarlarının her türlü sebze ve meyvenin en iyisinin, en tazesinin en uygun fiyatla bulunabileceği yerler olduğunu belirten Başkan Uysal, hayata geçirilen düzenlemelerle pazarların alışveriş için tercih edilen noktalar haline getirdiklerini söyledi. Bununla birlikte pazar esnafının da düzgün, kalıcı hak sahibi olma noktasına taşıdıklarının altını çizen Başkan Uysal, “Pazar yerlerine ilişkin düzenlemeler yaparken aynı zamanda bir takım alışkanlıkları da değiştiriyoruz. Bu kolay olmuyor ama iyinin daha iyisini aramaktan vazgeçmemiz lazım” şeklinde konuştu. 
  Şimdi böylesine bir düzenlemenin şimdi Cumartesi Pazarı için hayata geçirileceğini aktaran Başkan Uysal, “Cumartesi Pazarı sevilen, turistlerin de çok alışveriş yaptığı Antalya’nın önemli pazarlarından bir tanesi.  Şimdi bu pazarımızı kurulduğu yerde, yeri değişmeden atıl ve boş duran bir alana alıyoruz” dedi. Yeni düzenlemeyle gerek mahalle sakinlerini gerekse Antalya’nın farklı mahallerinden pazara gelen kent sakinlerinin rahat edeceğini belirten Başkan Uysal,  “Geniş tezgah aralarıyla insanlarımızın rahatça alışveriş yapabileceği bir ortam sağlıyoruz. Bir sokak pazarımız açık alan pazarına dönüşüyor” diye konuştu. 
  Başkan Uysal, Cumartesi Pazarı’na ilişkin çalışmaları Eylül ayı içinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi. 
 
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İHA                 
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ISPARTA HABER
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