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Coğrafi işaret alınan Karyağdı armudunun geleceği tartışıldı

Coğrafi işaret alınan Karyağdı armudunun geleceği tartışıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Coğrafi işaret alınan Karyağdı armudunun geleceği tartışıldı 
  - ATB Başkanı Ali Çandır: 
  - "Türkiye’de Üretilen Her 6 Kilogram Armudun 1 Kilogramı Korkuteli’nde Üretiliyor  " 
  -  Korkuteli Kaymakamı Tanrıkulu: 
  -  “Kaliteli Ürün Yetiştirip, Pazarlama Yapacağız”   
 
 -  Korkuteli ve yöreye özgü yetişen Karyağdı armudunun coğrafi işaretli ürünler arasına alınarak markalaştırılması ve patentini almasının ardından ilk geniş toplantı Korkuteli Ziraat Odasında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, “Uzun bir mücadelelerin ardından Korkuteli’ne has Karyağdı armudunun patenti alındı. Artık bu saatten sonra yoğun bir çalışma yaparak, kaliteli ürün yetiştirme ve pazarlama konusunda çalışmalar yapmalıyız. Özellikle üretici bilgilendirme konusunda çok çalışmalıyız” dedi. 
  Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Korkuteli ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Korkuteli Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Ali Ece ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal ve mahalle muhtarları katıldılar.  
 
  Verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşyoruz 
  Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır Korkuteli Karyağdı Armudu için coğrafi işaret çalışmaları başlatacakları konusunda  üreticiler ve üyelerine söz verdiklerini belirterek "  Kendine has aroması, lezzeti ve dayanıklılığıyla ünlenmiş olan Korkuteli Karyağdı Armudu’nun ekonomik değerinin artırılması için başladığımız çalışmalarımız sonrasında bugün hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururuyla aranızda bulunuyorum” dedi. 
  Çandır, “Korkuteli Karyağdı Armudumuza Coğrafi İşaret kazandırılması amacıyla üretim alanını teknik olarak inceleyerek  işe başladık. Çalışmalarımız kapsamında armut işiyle uğraşan tüccarlarımızla, üreticilerimizle ve köylerimizde tarihi araştırdık. Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’yle ortak çalışarak bilimsel raporlar hazırladık. Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız, kooperatiflerimiz ve üreticilerimizle sık sık değerlendirme toplantılarında bulunduk. Meslek Yüksek Okulumuz ile Ziraat Fakültemiz işbirliğinde hazırladığımız bilimsel raporumuz ve hazırlık çalışmalarının ardından 24 Kasım 2017 günü Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurumuzu yaptık. Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında incelenen başvurumuzun tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na ait resmi bülten 30 Temmuz 2017 günü yayımlandı.  Böylece Korkuteli Karyağdı Armudumuz coğrafi işaretle tescil edilmiştir. Bundan böyle Korkuteli ilçemizin 844 ila 1010 metre rakımda merkez, kuzey ve doğu mahallelerini içeren alanda Akyar, Bayat, Yazır, Küçükköy, Esenyurt, İmrahor, Kargalık, Tatköy, Kargın ve Merkez mahallelerinde yetiştirilen Korkuteli Karyağdı Armudumuz tescilli bir biçimde piyasaya sunulacaktır. 3 milyon 600 bin  dekar olan Antalya tarım topraklarının 950 bin dekarı Korkuteli’nde bulunmaktadır. Yani Antalya’da üretim yapılan her 100 dönümün 26’sı Korkuteli bulunmaktadır. Bu alanın yüzde 19’unda meyvecilik, yüzde 5’inde sebzecilik ve yüzde 35’inde ise ilçemizin ana geçim kaynaklarından olan tahıl tarımı yapmaktadır” dedi. 
 
  Türkiye'de üretilen her 6 kilogram armutun 1 kilogramı Korkuteli'nde üretileyor 
  ATB Başkanı Çandır, Korkuteli tarım alanlarının yüzde 19’unda gerçekleşen meyvecilikte özellikle armut ve elma üretiminin ön plana çıktığına dikkat çektiği konuşmasında  Türkiye’de üretilen her 6 kilogram armudun 1 kilogramının Korkuteli’nde üretildiğinin altını çizdi. çandır , "  Geçtiğimiz yıl 42 bin ton armut üretilmiştir.  İlçemizde ayrıca Türkiye’de üretilen her 100 kilogram mantarın 53 kilogramı ve kompost üretiminin neredeyse tamamı üretilmektedir. Antalya hububat üretiminin 5’ te 1’i , Antalya’da üretilen her 100 kilogram sütün 13 kilogramı ve Antalya’da üretilen elmanın ise yüzde 12’si Korkuteli’nde üretilmektedir.  Rakamlardan da görüldüğü üzere Korkuteli , ilimizin meyve deposu olmasının yanı sıra ülkemizin armut deposu konumundadır. Armut üretiminin yarısının Karyağdı Armudumuz olduğunu tahmin etmekteyiz. Ancak net rakamı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası , denetim komisyonumuzun katkılarıyla ortaya çıkaracağız. Coğrafi İşaret tescilinin ürünün fiyatında artışa sebep olabilmesi, ürünün kalitesinin tanıtılmasına ve piyasasının denetlenmesine bağlıdır. Ürünle ilgili her bir aktörün tescille garanti altına alınan kaliteyi korumaya yönelik gönüllü ve inançlı olması sistemin işlerliğinin olmazsa olmazıdır. Bu nedenle sistemin denetiminde üreticinin, depocunun ve tüccarın ürün şartnamesine uygun üretim yapılmasına dikkat etmesi gerekir. Karyağdı armudu için önemli iki zaman aralığı var. Birincisi üretimden hasada, ikincisi depodan nihai tüketicinin tüketimine kadar geçen zaman aralıkları. Ürünün üretiminde nelere dikkat edileceği tescil şartnamesinde yer alıyor ki bu bölgedeki üreticilerle birlikte hazırlandı. Piyasaya Korkuteli Karyağdı Armudu adını kullanarak ürününü satmak isteyen üreticilerin üretim koşullarını ve hasadını bu şartnameye göre yapması gerekir” dedi. 
 
  Antalya Ticaret borsası olarak  ilçe ekonomisinin ve Korkuteli Karyağdı Armudumuzun ticaretinin geliştirilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyen Ali Çandır, 2015 yılında Yazır Mahallesi’nde Korkuteli Karyağdı Armudu için şenlik düzenlediklerini hatırlatarak "  Belediye Başkanımız Hasan Ali İrban’dan ricam geçtiğimiz yıllarda arkadaşlarımızın çabalarıyla düzenlenen ancak devamı maddi zorluklar nedeniyle gelemeyen şenliğimizin Belediyemizce sürdürülebilir bir biçimde düzenlenmesini sağlamasıdır” diye konuştu.. 
 
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İHA                             
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