Mersin'de ördüğü binlerce atkı ve bereyi sokaktaki çocuklara hediye eden Ferda Yertut (solda), gelecek kış da çocuklara daha fazla atkı bere dağıtmak amacıyla, kendisine yün bağışında bulunan işletmelerin sokaklarındaki ağaç ve direkleri rengarenk el örgüleriyle süslüyor.Mersin'de ördüğü binlerce atkı ve bereyi sokaktaki çocuklara hediye eden Ferda Yertut, gelecek kış da çocuklara daha fazla atkı bere dağıtmak amacıyla, kendisine yün bağışında bulunan işletmelerin sokaklarındaki ağaç ve direkleri rengarenk el örgüleriyle süslüyor.Kentte 20 yıl önce örgü örmeye başlayan ve ördüğü atkı, bere gibi ürünleri sokak sokak gezip çocuklara hediye eden 50 yaşındaki Ferda Yertut, gelecek kış için de hazırlıklara başladı.Daha çok çocuğu sevindirmek için bu yıl kendisine 10 bin atkı ve bere örme hedefi koyan Yertut, imkanlarının yetersiz olması nedeniyle yün bağışı kampanyası başlattı.Kampanyasında bin bere örmeye yetecek kadar yün bağışlayan işletmelere sokaklarındaki ağaç ve direkleri değişik renklerdeki örgülerle süsleme sözü veren Yertut, ilk destek aldığı işletmenin sokağındaki ağaç ve direkleri rengarenk örgülerle süsledi.- "Bu sayede sokaklar da güzelleşiyor"Yertut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır çocuklar için "İyilik Örüyorum" adıyla örgü ördüğünü anımsattı.Gelecek kış için daha fazla ürün üretip çok sayıda çocuğa ulaşmak istediğini aktaran Yertut, bunun için de desteği ihtiyaç duyduğunu söyledi.Destek için bir kampanya başlattığını anlatan Yertut, "Kampanyamda bana yardımcı olan, sponsor olan kişilere teşekkür etmek için onların sokaklarını ve caddelerini süslemeyi teklif ettim. Onların da kabul etmesiyle birlikte bahçelerini, sokaklarını güzelleştiriyorum. Bana bin şapkalık yün bağışlayan herkesin sokağını, caddesini örgülerle süslemeye talibim." dedi.Bu sayede hem sokakların güzelleşeceğini hem de daha çok çocuğa ulaşacağını ifade eden Yertut, şöyle devam etti:"Çocuklarımızın hayatlarını güzelleştirmek istiyorum. Benim elimden gelen bu. Seneye 10 bin ürün örmek istiyorum. Benim isteğim sadece yün. Bana ulaşırlarsa onların sokaklarını güzelleştirmek için söz veriyorum. Süslediğim sokaktaki direkler ve ağaçların üzerine kağıtlar yapıştırılmış, çiviler çakılmış. Ben önce bunları temizliyorum sonra örgülerle giydiriyorum. Bu giydirmelerle hem sokaklar güzelleşiyor hem direkler temizleniyor."Kampanyaya destekte bulunan Mezitli ilçesindeki bir yün mağazası sahibi Güliz Aksoy da pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını ve destek verdiğini belirterek, Yertut'un çalışmasında da yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Ağaç ve direklerin süslendiğini gören vatandaşlar da Yertut'dan bilgi alıp, böyle bir kampanya başlattığı için teşekkür etti.MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR -