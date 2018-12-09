Çocuklar, engelliler ve yaşlılar için ‘İşbirliği protokolü’ imzalandı

- Muratpaşa Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden hizmet alan korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara, engellilere ve yaşlılara Süleyman Erol Yüzme Havuzu başta olmak üzere tüm spor tesislerinin kapılarını açtı.Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü arasında, belediyenin spor tesislerinden korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar, engelliler ve yaşlıların da yararlanması için düzenlenen işbirliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katıldığı imza töreninde İl Müdür Vekili ve Kulüp Başkanı Talip Türkcan, Çocuk Evi sorumlusu Havva Toraman, Kulüp yüzme branş sorumlusu Fatma Oya Öztürk ve kulüp sporcuları yer aldı.Başkan Uysal, 2 yıl önce Çocuk Evleri’nde kalan çocukların Süleyman Erol Yüzme Havuzu ve belediyenin diğer spor tesislerini kullanılması düzenleyen protokolün imzalanmasıyla başlayan işbirliğinin bugün gelişerek devam ettiğini söyledi. İmzalanan yeni protokolle Muratpaşa Belediyesi’nin spor tesislerinin korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara, engellilere ve yaşlılara da açıldığını belirten Başkan Uysal, “İmzaladığımız bu protokol özü itibariyle Muratpaşa’da hayata geçirdiğimiz belediyecilik anlayışının kısa bir özeti. Bu protokolle, çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza toplumun yanlarında olduğunu hissettirilmek istiyoruz. Toplumla kaynaşmalarını, sporu bir yaşam felsefesi haline getirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. İşte Muratpaşa’da biz de, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, kimseyi dışlamayan, hizmetlerimizi herkese eşit bir şekilde ulaştıran bir yerel yönetimi modeli oluşturduk. Bütün özel günleri, insanlarımız için değerli olan her günü hep beraber kutluyor, yaşıyoruz. Mahallere yayılan spor tesislerimizi 7’den 70’e tüm komşularımızın kullanımına sunduk. Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmalarımızla Türkiye çapında fark yaratan projeleri hayata geçiriyoruz. Ama hepsinden önemlisi Turunç Masa üzerinden tüm hizmetlerimizi Muratpaşa sakinlerimize eşit ve adaletli bir şekilde ulaştırıyoruz” dedi.Başkan Uysal, bu bağlamda imzalanan bu işbirliği protokolünün Muratpaşa için ayrı bir anlama sahip olduğunu belirti.İHA