Çılgın aşık faciaya neden oluyordu

Çılgın aşık faciaya neden oluyordu
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Isparta Düğün Salonları
  - Çılgın aşık faciaya neden oluyordu 
  - Antalya’da çılgın aşığın evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, orman yangınına yol açtı 
  - Havai fişeği attığı belirlenen çılgın aşık gözaltına alındı 
 
 - Antalya'nın Kemer ilçesinde, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için ormanlık alanda havai fişek atan 29 yaşındaki çılgın aşık orman yangınına neden oldu. Yangın, büyümeden söndürülürken, havai fişeği attığı belirlenen genç ise gözaltına alındı. 
  Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde aynı mahalledeki bir otelde restoran şefi olarak çalışan Maruf S. (29), kız arkadaşı S.K.(24) ile birlikte Kemer’in Kiriş Mahallesi’ndeki otellerin arkasında bulunan Çalış Tepesi’ndeki ormanlık alana çıktı. İddiaya göre yanına 16’lı amatör havai fişek takımı alan Maruf S., saat 20.00 sıralarında kız arkadaşına evlilik teklif ettiği sırada onu etkilemek için yanında getirdiği havai fişekleri ateşledi ancak fişeklerden biri yanlış yöne gidince çalılıklar alev aldı. 
  Sarp yamaçta çıkan yangın itfaiyeye haber verilirken çok yakında bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a ait olduğu bilinen Otelinin personeli alarma geçti. Yöneticisinden animatörüne kadar çok sayıda kişinin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman itfaiyelerinin de olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü. Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç’ın başında bulunduğu polis ekiplerinin tedbir aldığı yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen personele oksijen takviyesi yapıldı ve ayran dağıtıldı. Söndürme çalışması sırasında yaralanan itfaiyeci Adnan Akıl (45) hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi gördü. 
  Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Maruf S. ve kız arkadaşı S.K., Karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ve ifadelerinin alınmasından sonra S.K. serbest bırakıldı. Genç kız, karakola gelen ailesi tarafından götürülürken gözyaşlarına boğulurken, Maruf S. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. 
 
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İHA
                                         
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