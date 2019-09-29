ANTALYA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP önümüzdeki günlerde Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili muhalefette söylemiş olduklarını daha derli toplu bir şekilde iktidara hazırlık yolunda gözden geçirecek." dedi.

Salıcı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde CHP'nin Antalya, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya teşkilatlarının katıldığı bölge toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart ve 23 Haziran'da iki önemli seçim geçirdiklerini söyledi.

İstanbul'da 23 Haziran'daki seçimin yerel olmasına karşın tüm Türkiye'nin seçimlerine dönüştüğüne dikkati çeken Salıcı, "Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir oyla seçimi kazandı." ifadesini kullandı.

Antalya'da büyükşehir belediye başkanlığını ve bazı yeni belediyeleri kazandıklarını hatırlatan Salıcı, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin önemli bir başarı sağladığını belirtti.

Bu başarıyı sadece bir yöreye veya bir yörenin teşkilatlarının iyi çalışmasına bağlamanın doğru olmayacağını vurgulayan Salıcı, "25 yıl sonra Adana kazanıldı. Mersin, Antalya kazanıldı. 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara kazanıldı. Dolayısıyla sadece İstanbul seçimlerinin başarısı değil, yaygın CHP örgütlerinin mücadelesiyle ve hayatlarında belki de ilk defa CHP'ye oy vermiş yurttaşlarımızın çabalarıyla bir yerel seçim başarısı kazandık. Bu yerel seçim başarısı, CHP'nin iktidara yürüyüşünde önemli bir nokta." diye konuştu.

- "Mültecilere kızmanın anlamı yok"

İstanbul'da dün CHP tarafından Suriye Konferansı düzenlendiğini aktaran Salıcı, Suriye'deki savaştan Türkiye'nin çok etkilendiğini ve yanlış politikalar sonucu 4 milyon Suriyelinin Türkiye'ye gelip yerleştiğini dile getirdi.

Salıcı, savaştan kaçan ve o savaş ortamında yaşamak istemediği için Türkiye'ye gelen mültecilere kızmanın doğru olmadığını altını çizerek şunları ifade etti:

"Hiç kimse kendi vatanını bırakıp başka bir ülkeye gitmek istemez. Onlar savaştan uzak kalmak için Türkiye'ye geldiler. Kızılması ve eleştirilmesi gereken hükümetin yanlış politikasıdır. CHP önümüzdeki günlerde Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili muhalefette söylemiş olduklarını daha derli toplu bir şekilde iktidara hazırlık yolunda gözden geçirecek. Bunlardan birisi Suriye Konferansı'ydı."

Konuşmaların ardından, Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki bölge toplantısı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, il ve ilçe belediye başkanları da katıldı.









