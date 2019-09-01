CHP'li belediyeler sendikalaşıyor

CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nı kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı.

CHP'li belediyeler sendikalaşıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.09.2019 13:19
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli temmuz ayı sonunda Afyonkarahisar kampı ile atılan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEM-SEN) hayata geçirildiğini söyledi.

SODEM-SEN'in artık bir tüzel kişilik kazandığını bildiren Torun, CHP'li belediyelerin üyelik süreçlerinin ise devam ettiğini açıkladı.

Belediyelerin üye olmaları için belediye meclis kararı gerektiğinin altını çizen Torun, sendikanın kurulmasındaki amaca ilişkin de bilgi verdi.

MHP'nin MİSSEN, AK Parti'nin YERELSEN adı altında bir sendikası bulunduğunu aktaran Torun, şöyle devam etti:

"Bizim böyle bir sendikamız yok. Hatta bizim belediye başkanlarımız farkında olmadan MHP'nin, AKP'nin üye olduğu sendikalara üye. Seçim kazandıktan sonra tabii farkında değiller. Öyle bir araştırma yapılmadığı ve çok da bilinmediği için böyle durumlar yaşandı. Bu yönde de ciddi bir boşluk vardı. MHP'nin var, AKP'nin var, bizim yok. Bu kabul edilemez bir durumdu. Biz de kendi sendikamızı kurduk."

SODEM-SEN'in toplu sözleşme görüşmelerinde belediyeyi temsil etmesi gibi bir amaçları olmadığını vurgulayan Seyit Torun, sendikalarının sadece belediye başkanlarının örgütlendiği bir yapı olduğunu dile getirdi.

Torun, "Toplu sözleşme yapacaklar gibi bir sorumlulukları yok. Burada belediye başkanları kendi sorunlarını görüşecekler, bilgilerini, deneyimlerini birbirlerine aktaracaklar. Sendika aracılığıyla kendi haklarını koruyacak, bilgi ve görgülerini artıracak, dayanışmalarını artıracaklar. MİSSEN, YERELSEN neyse SODEM-SEN de o." diye konuştu.

Sendikanın henüz üye kayıt işlemlerinin sürdüğünü ve kongresinin yapılmadığını belirten Torun, geçici yönetiminin oluşturulduğu sendikanın eylül ayı sonu gibi kongresinin yapılmasının planlandığını duyurdu.

CHP'li belediyelerdeki işten çıkarmalar

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Bu durumun tartışılacak bir yanı olmadığını belirten Torun, "6 Mayıs - 23 Haziran arasında alınan işçileri siz doğru bulur musunuz?" sorusunu yöneltti.

Bu durumun bir haksızlık olduğuna işaret eden Torun, "Şu anda iş akdi feshedilenlerin tamamı ya bankamatik, hiç belediyeye uğramadan maaş alanlar, siyasi olarak değerlendirilenler ya da seçimlerden bir ay önce ve seçim esnasında alınanlar. Onun dışında hiç kimse yok." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin "hiç kimse işinden edilmeyecek" vaadi

CHP'nin seçimler öncesi verdiği, "hiç kimse işinden edilmeyecek" sözünün tutulmadığı yönündeki algının da doğru olmadığını aktaran Torun, şunları söyledi:

"Şu anda bazı medya öyle bir algı yaratıyor. Normal. Ama biz onlara da prim vermiyoruz. İspatlasınlar, biz varsa bir hata düzeltiriz. Ama siz seçimlere bir ay kala eleman alamazsınız veya seçim arası eleman alamazsınız. Kadın kollarında çalışıyor, şurada çalışıyor, burada çalışıyor belediyeye hiç uğramadan maaş alıyorsa yazık değil mi? Sizin vergilerinizle ödeniyor bu maaşlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama biz çalışan gerçekten belediyede faaliyetiyle, emeğiyle katkıda bulunan hiç kimsenin asla ve asla iş akdini feshetmeyiz. Varsa bir hata onu da düzeltiriz. Hiç yoktur diyemem, olabilir bazen eksikler, hatalar da olabilir ama hataları düzeltiriz. Birde sosyal medya aracılığıyla siyaset yapmışsa, belediye başkanına hakaret etmişler, siyasi ağır bir ifadesi varsa elbette onlar da değerlendirilecek. Sonuçta çalışan işiyle, emeğiyle ilgilenecek, eleştiri yapabilir ona bir şeyimiz yok ama hakaret içeren, gerçekten incitici, kırıcı ifadelerle sosyal medyada paylaşımda bulunanlar da değerlendirilir."

Eleştiri yapılmasını hiçbir zaman sorun etmeyeceklerini tekrarlayan Torun, "Ama hakaret içeren suç unsuru olan, sosyal medyada suç işleyen, hukuki sürece konu olacak şekilde paylaşımda olanlar elbette ki değerlendirilir. Yoksa eleştiri yapmıştır, oradan bir paylaşımda bulunmuştur ona bir itirazımız yok. Ama hukuki olarak suç işlemiş, ağır hakaretlerde bulunmuşlar mutlaka değerlendirilir." şeklinde konuştu.

Muhabir: Barış Gündoğan

 

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