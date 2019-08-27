ANKARA - CHP Parti Meclisi (PM), ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, partinin Eylül ayındaki PM toplantısının tarihi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin yıl dönümüne göre belirlendi.

Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu başkanlığında Sivas'ta bir araya gelecek CHP yönetimi, ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapacak.

Kılıçdaroğlu, daha sonra PM üyeleriyle bir araya gelerek, gündemdeki iç ve dış gelişmeler ile partinin gelecek dönemdeki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kapsamında, CHP'nin kuruluş ilkelerine de vurgu yapılacak toplantıdan bir bildiri çıkması bekleniyor.

Toplantılar sonrası Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Sivas'taki etkinliklere katılacak, vatandaşlarla buluşacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin, aynı zamanda CHP'nin de ilk kongresi olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Partisinin, 9 Eylül 1923'te "Halk Fırkası" adıyla kurulmasına rağmen, asıl kuruluş tarihinin 4 Eylül olarak anıldığını belirten Torun, bu tarihin kendileri için çok ayrı bir öneminin olduğunun altını çizdi.

Bu tarihte, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş temellerine önemli bir taşın konulduğuna işaret eden Torun, "4 Eylül'ün Cumhuriyetimizin tarihinde çok değerli bir yeri var. Bağımsızlık mücadelesinin benimsendiği Sivas'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Biz, hem bu özel günün anlamı içinde olmak hem de Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kentte bulunmak için 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız." dedi.

"Kuruluş ruhuyla hareket ediyoruz"

CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu ifade eden Torun, bugüne kadar demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü getirme adına büyük bedeller ödediğini dile getirdi.

Darbelere, kapatmalara rağmen CHP'nin mücadelesinden vazgeçmediğinin altını çizen Torun, şöyle konuştu:

"Bizim ruhumuz Sivas Kongresi'nde, Sivas'tadır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında sorumluluğumuzun farkındayız. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ruhla hareket ederek Türkiye'de demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü egemen kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını çok seviyoruz. Birlik beraberlik içinde, 'sen, ben' demeden, hiçbir şekilde ayrışmadan, bu ülkenin farklılıklarını zenginlik olarak kabul ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda Sivas'ta gerçekleştireceğimiz toplantılar bizim için ayrı bir önem ifade ediyor. Toplantılarımızın verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum."

CHP'nin Sivas'ta bir dizi etkinlik de gerçekleştireceğini belirten Torun, şair ve yazar Sunay Akın'ın bir gösterisinin olacağını kaydetti.