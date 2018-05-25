Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Antalya Milletvekili adayları ilk toplantısını gerçekleştirdi.24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Antalya’dan CHP'ye aday gösterilen 16 adaydan 12’sinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul başkanlığındaki toplantıya, sağlık sorunları nedeniyle tedavisine devam edilen Deniz Baykal ve yurt dışında toplantıda bulunan Figen Albuga Çalıkuşu ile il dışında yeralan Nusret Bayar ile İsmail Hakkı Gül katılmadı.İzlenecek yol haritası ve seçim çalışmaları konularının ele alındığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Diğer adaylar, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, Sevgi Doğan, Şengül Yeşildal, Vahap Tuncer, Kemal Bilal Öner, Ali Takavut, Sibel Gezen, Nazmi Gündüz, Özlem Şahin toplantıya katılım gösterdi.CHP’nin tüm adayları ise şu isimlerden oluşmuştu: Deniz Baykal, Çetin Osman Budak,Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, Figen Albuga Çalıkuşu, Sevgi Doğan, Nusret Bayar, Şengül Yeşildal, Vahap Tuncer, Kemal Bilal Öner,Ali Takavut, Sibel Gezen, Nazmi Gündüz, Özlem Şahin, İsmail Hakkı Gül.İHA