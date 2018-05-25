Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve 27. Dönem Milletvekili adaylarını ağırladı.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili adayı Çetin Osman Budak, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP milletvekili adayları Rafet Zeybek, Aydın Özer, Sibel Gezen, Nazmi Gündüz, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk ve bazı partililerle birlikte AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, erken seçim karanının ekonomiyi çok sıkıştırdığını savunarak, “Sanırım, ekonomide önümüzdeki dönemde olacak büyük kırılmaları önlemek için erken seçim kararı aldılar” dedi.AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, esnaf ve sanatkarlar odalarında da seçim döneminin kısa süre önce geride kaldığını anımsatarak, “Şimdi seçim bitti artık geçim zamanı” dedi.CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ise, Antalya’da önseçim yapamadıklarını belirtti. Kumbul, CHP’nin milletvekili adaylarının Antalya’nın en iyi listesi olduğunu savundu.İHA