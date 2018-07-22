CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Korkuteli’nde yanık dondurma ikramı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Korkuteli’nde yanık dondurma ikramı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.07.2018 18:19
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Isparta Düğün Salonları
 
  - CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Korkuteli’nde yanık dondurma ikramı  
 
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Tekke Mahallesi’nde 13’üncü Uluslararası 34’üncü Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliği dönüşünde Korkuteli ilçesinde mola verdi. Kılıçdaroğlu'na burada Korkuteli’ne has yanık dondurma ikram edildi. 
  Cumhuriyet Halk Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ve yönetimi tarafından karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Korkuteli’ne has yanıksı dondurma  ve meyveler ikram edildi.  Korkutelili vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, dondurma yedikten sonra vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.   
  Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri, Muratpaşa  Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer eşik etti. 
  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dondurma yedikten sonra gece geç saatlerde Antalya'dan ayrıldı 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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