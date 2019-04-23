​Çeyrek asırdır gölgelerin peşinde

​Çeyrek asırdır gölgelerin peşinde
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.04.2019 12:05
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Adana’da 25 yıldır Karagöz oynatan Mahmut Hazım Kısakürek, çocukları Karagöz-Hacivat ikilisiyle buluşturuyor. Karagöz ustası olmadan önce tiyatro oyunculuğu yapan Kısakürek, yarım asır tiyatroya, çeyrek asır gölge sanatına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.


Çeyrek asırdır gölgelerin peşinde
- Adana’da yarım asırlık sahne hayatının son 25 yılında "Karagöz" oynatan Mahmut Hazım Kısakürek, birkaç yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle zorlansa da eşinin yardımıyla çocukları hayal perdesiyle buluşturuyor 
- Kısakürek: 
- "Yürüyemiyorum, çok zor oluyor. Oturarak oynatıyorum, sahneye yardımla çıkıyor, oturuyorum ama Karagöz beni ayakta tutuyor"

Adana’da 25 yıldır Karagöz oynatan Mahmut Hazım Kısakürek, rahatsızlığına rağmen eşinin yardımıyla çocukları Karagöz-Hacivat ikilisiyle buluşturuyor.
"Hayali" (Karagöz ustası) olmadan önce tiyatro oyunculuğu yapan Kısakürek, yarım asır tiyatroya, çeyrek asır gölge sanatına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor. 
Sağlık sorunları nedeniyle kısıtlı hareket kabiliyetine karşın karısı Perihan Kısakürek'in yardımıyla Karagöz oyunu oynatan Adana sokak ve caddelerinde sahne kurup çocukları Karagöz Hacivat ikilisiyle buluşturmaya devam ediyor. 
Henüz 15 yaşındayken tiyatro sanatını öğrenmeye başlayan ve sahnelerde boy gösteren Kısakürek, yurt içi ve yurt dışında çeşitli tiyatro gruplarında aralarında baş rol de olmak üzere bir çok rolde sahneye çıktı. 
Tiyatroda işsiz kaldığı dönemlerde gelir elde etmek için 25 yıl önce önce kukla oynatmaya, devamında Karagöz-Hacivat oyunları sahnelemeye başlayan Kısakürek, oyunlarını izleyen Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin yönlendirmesiyle bu iş üzerine yoğunlaştı ve "Hayali" (Karagöz oynatıcısı) oldu.
Kendi tasvirlerini yapan, aralarında çocuk boyama kitabı da dahil 4 oyunu kitap haline gelen Kısakürek, 2012 yılında önce şeker hastası oldu, devamında geçirdiği menenjit nedeniyle hareket kabiliyetini önemli oranda kaybetti. Buna rağmen hayata küsmeyen Kısakürek, bir yandan fizik tedavi görürken bir yanda da azmederek bastonla dahi olsa yürümeye başladı. Hareket etmeye başlayınca yeniden Karagöz-Hacivat oynatmak isteyen Kısakürek'e önce oğlu, devamında eşi "Yardak" (Karagöz oynatıcısının yardımcısı) oldu.
İlerlemiş yaşına ve sınırlı hareket kabiliyetine rağmen Kısakürek eşinin yardımıyla halen çeşitli festival veya özel gösterilerle çocuklara geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından olan Karagöz Hacivat gölge oyununu sahneliyor. Gösterilerinde güncel gelişmelerden de geri kalmayan Kısakürek, çocuklara hayat dersi de veriyor.

- "Benim ustam yok"
Kısakürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiyatroya devam ederken kimi zaman işsiz kaldığını, bu dönemlerde yaşamını sürdürebilmek için para kazanmak üzere önce kukla, sonrasında Karagöz-Hacivat oynatmaya başladığını ifade etti.
Geleneksel Türk tiyatrosunun zaten kendisinin ilgisini çektiğini anlatan Kısakürek, "Yurtdışında bir gölge oyunu festivaline başvurdum. Kabul edildim. Daha önce katıldığım bir festivalden kazandığım tüm parayla malzeme aldım. Tasvir yapmaya başladım. Amerika'yı yeniden keşfettim çünkü benim ustam yok. Kimse bana öğretmedi. Günlerce kitabını okudum. Tasvir yapımı için elimi alıştırdım. Çok deri, malzeme harcadım." diye konuştu.
Kısakürek, geçirdiği hastalıklar nedeniyle 8 ay yatağa bağımlı olduğunu, fizik tedavi ve azimle yeniden yürüdüğünü belirtti. Yürümeye başlayınca daha kötü olmamak için işine devam etmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Kısakürek, şunları söyledi:
"Çalışmalıyım, iş yapmalıyım, hiç olmazsa Karagöz oynatmalıyım dedim. Oturduğum yerde hem tasvirlerimi yaptım hem de gittim Karagöz oynattım. Ramazanlarda köylere gittim, belediye organizasyonlarına gittim ama yanımda mutlaka oğlum vardı. Bir müddet oğlumla gezdim. Sonra o, hanıma devretti. Yardak oldular bana. Beraber festivallere gittik, geldik. Kasabalarda oynadık. Eşim hep yardımcım oldu. Hastalığım ise sürekli ilerledi. Artık ayakta oynatamaz oldum. Bu kez oğlum aynanın ayaklarını kesti, kısalttı. Sahne aşağı indi, bu kez oturarak oynatmaya başladım."

- "Bu bir sahne aşkıdır aslında"
Kısakürek, hastalığı ilerlemesine rağmen Karagöz oynatmayı bırakmadığını dile getirdi. Sanatını yapmasının kendisini ayakta tuttuğuna işaret eden Kısakürek, şöyle konuştu:
"Davet eden olursa çağıran olursa gidiyorum oynatıyorum. Karagöz geçmişte geçim kaynağımdı. Şimdi sadece emekli maaşı yetmiyor. Arada sırada böyle çağıranlar olursa gidiyor oynatıyorum. 3-5 kuruş para alıyoruz. Ramazanda çağırılırsa gidip oynatıyorum. Sağ olsun eşim hiç peşimi bırakmıyor. Onla beraber oynatıyoruz. Bu bir aşktır. Bu bir sahne aşkıdır aslında. Bana zaten sahneden inmek çok acı geldi. Bu sene artık iyice daha kötü oldum. Yürüyemiyorum, çok zor oluyor. Oynatmama engel yok, oturarak oynatıyorum fakat sahneye yardımla çıkıyor, oturuyorum ama Karagöz beni ayakta tutuyor. Aslında normalde benim gibi hasta adam evinde gider yatar ama benim gibi bir adam da çıkar Karagöz oynatır. Hatta tiyatrocu arkadaşlara 'Böyle tekerlekli sandalyeyle sahneden geçme rolü olursa söyleyin gelip oynarım' diyorum."
Kısakürek, iki kişiye Karagöz oynatmayı öğrettiğine ancak bu sanata ilginin olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Yeni neslin ilgisi yok. Yeni nesil para kazanmak istiyor. Para kazanmaya gelince bunu işi olarak kabul edemiyor. Halbuki bu bir iş. Sanat ama aynı zamanda para kazanacaksın. Tasvir yap, turistik malzeme olarak sat ama yok, maalesef gelmiyorlar, yapmıyorlar. Olduğu kadar özendirmeye çalışıyoruz ama olmuyor." 
 
20190423-2-36115688-43815709-Copy20190423-2-36115688-43815710-Copy20190423-2-36115688-43815711-Copy20190423-2-36115688-43815712-Copy20190423-2-36115688-43815713-Copy20190423-2-36115688-43815714-Copy20190423-2-36115688-43815715-Copy20190423-2-36115688-43815716-Copy20190423-2-36115688-43815717-Copy20190423-2-36115688-43815718-Copy20190423-2-36115688-43815719-Copy20190423-2-36115688-43815721-Copy20190423-2-36115688-43815723-Copy20190423-2-36115688-43815724-Copy20190423-2-36115688-43815725-Copy20190423-2-36115688-43815726-Copy20190423-2-36115688-43815727-Copy20190423-2-36115688-43815728-Copy20190423-2-36115688-43815729-Copy20190423-2-36115688-43815730-Copy20190423-2-36115688-43815731-Copy20190423-2-36115688-43815732-Copy20190423-2-36115688-43815733-Copy20190423-2-36115688-43815734-Copy20190423-2-36115688-43815735-Copy20190423-2-36115688-43815736-Copy


ADANA (AA) - ÖMER FANSA - 
 
 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adım
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki 23 Nisan kutlamaları
Bu fuar herkese kazandıracak
81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in 23 Nisan mesajı
Rektör Çarıkçı’nın 23 Nisan Mesajı
Iyaş Selçuklu Ortaokulu Öğrencilerin’den Anlamlı Resim Sergisi…
Isparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan Sürprizi
Isparta'da ödüllü Sıfır Atık Yarışmasına katılım duyurusu
Isparta’nın Kültürel Mirası Klibi Yayında
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 23 Nisan Mesajı
SDÜ'de 23 Nisan Heyecanı
Hayata atılan ilk çığlığa uzanan sıcacık bir el
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek
işte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren proje
Teke Yöresi Burdur'da buluşacak
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
Isparta'da "Bir Gülücük- Bir Gelecek Köy Okulu Otobüsü" projesi
Isparta'da dolandırıcılık operasyonu
“Tüm Isparta’yı Temsil Ediyorsunuz”
“Isparta’mızda bir değişim oldu, gelişimi de birlikte yapacağız”
Başkan Başdeğirmen'in Berat Kandili Mesajı
Isparta'da kaçak avcılara operasyon!
ISUBÜ'den ''Amatör Denizci'' Eğitimi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı 18 Nisan 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli OlduIsparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu17 Nisan 2019
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son bulduIsparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu17 Nisan 2019
Isparta'da dolandırıcılık operasyonuIsparta'da dolandırıcılık operasyonu19 Nisan 2019
Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti 16 Nisan 2019
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılarBurdur-Isparta karayolunda yakalandılar17 Nisan 2019
Isparta il müftülüğü taşındıIsparta il müftülüğü taşındı17 Nisan 2019
Isparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiasıIsparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiası16 Nisan 2019
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı 17 Nisan 2019
Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı 16 Nisan 2019
"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı22 Nisan 2019
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” AçılıyorIsparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor19 Nisan 2019
işte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren projeişte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren proje20 Nisan 2019
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 201917 Nisan 2019
Isparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantajIsparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantaj16 Nisan 2019
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”18 Nisan 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1 yaralı18 Nisan 2019
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecekIsparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek22 Nisan 2019
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemişUyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş18 Nisan 2019
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU22 Nisan 2019