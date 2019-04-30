Ceyhan'da trafik kazası: 2 yaralı

- Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi



Adana'nın Ceyhan ilçesinde, motosikletin kaldırımda yürüyen yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Gökhan Kırgıl (26) yönetimindeki 01 ABL 149 plakalı motosiklet, Çamlıyol İnönü Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Medine G'ye (16) çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Kırgıl ve Medine G, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Medine G. ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün Medine G'ye çarparak savurması, kendisinin de refüjde sürüklenmesi yer aldı.



ADANA (AA) -

