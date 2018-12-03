"İngiltere pazarına dikkat etmeliyiz"

- İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşmasının imzalandığına değinen ATSO Başkanı Çetin, İngiltere’nin yılda 10 milyar dolar sebze ve meyve ithal eden bir ülke olduğunu belirtti. Çetin, "Domates, portakal gibi ürünlerde İngiltere pazarına dikkat etmeliyiz. Bakanlığımız bu konuda da girişimlerde bulunmalıdır" dedi.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin bu ay Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle 7,5 milyon liralık ilave bir kredi imkanını üyelere sunduklarını belirterek, son kredi paketinin 25 milyon liraya, son iki yıldaki kredi imkanının ise toplamda 150 milyon liraya çıktığını vurguladı. Antalya 4.0 çalışmasını son aşamasına getirdiklerini aktaran Başkan Çetin şöyle konuştu:"Mart ayında açılış toplantısını yapmıştık, kapanış oturumunu da 4 Aralık’ta aynı şekilde yapacağız. Biz akademisyenlerle çalışarak ne yapılması gerektiğini ortaya koyduk. Bunun son hali kapanış toplantısında yeniden ele alınacak. Antalya 4.0’ın merkezinde büyük veri ve yapay zeka merkezi ile dijital dönüşüm programı yer almaktadır. Bu yapının içerisinde dijital turizm, dijital tarım gibi koordinasyon, danışma ve uygulama birimlerinin kurulması gerekiyor. Bunlar Türkiye için bile yeni konulardır ve gerek kamunun gerekse özel sektörün hazırlanmasını gerektirmektedir. Antalya 4.0 artık sadece Odamızın bir projesi olmaktan çıkmıştır. Buna zaten Valimizin desteğiyle başladık. Bundan sonra da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve bütün STK’ların aktif katılımıyla yürüyecek bir projedir. Büyükşehir Belediyesi zaten akıllı kent çalışmalarını yürütmektedir, o çalışmaları da dikkate alarak daha kapsamlı bir çerçeve inşa etmemiz gerekiyor."Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı toptancı hallerdeki komisyonculara, soğan fiyatında artışı tüccara bağlamanın doğru olmadığının altını çizen Çetin, piyasanın arz-talebe bağlı olduğunu söyledi. Çetin, "Fiyatlar düştüğü için ürünün toplanmadığı zamanlar da oluyor. Ürünleri depolamak sadece soğanda olan bir iş değildir, elma gibi birçok meyve de depolanmaktadır" şeklinde konuştu.Sebze ve meyvede üretici fiyatlarının düşük olduğunu bildiren Başkan Çetin, üreticiye destek olunması gerektiğini vurguladı. Şu anda Rusya ve Ukrayna’ya sevkiyatta tır kotalarının dolmak üzere olduğunu ifade eden Çetin, "Navlun maliyetleri de çok yükselmiştir. Bu konunun hızla ele alınması ve kota artışı gereklidir. Bildiğiniz gibi İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşması imzalandı. İngiltere yılda 10 milyar dolar sebze ve meyve ithal eden bir ülke. Domates, portakal gibi ürünlerde İngiltere pazarına dikkat etmeliyiz. Bakanlığımız bu konuda da girişimlerde bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.Vergi indirimlerine değinen Çetin, devletin bütçe açığının geçtiğimiz yıl 10 ayda 35 milyar, bu yıl ise 62 milyar olduğunu kaydetti. Çetin, bütçe açığı artınca devletin borçlanmaya gittiğini, ya da özel sektöre ödemelerini kıstığını ileri sürdü.İHA