'Çeşme'nin pahalı algısını yıkmak istiyoruz'

Deniz, kum ve güneşiyle önemli turizm merkezlerinden Çeşme, sonbaharda festivalleri, kışın da termal kaynaklarıyla turist sayısını artırmaya çalışıyor.

'Çeşme'nin pahalı algısını yıkmak istiyoruz'
TÜRKİYE
G.Tarihi: 02.09.2019 17:12
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Isparta Düğün Salonları

İZMİR - Dünyaca ünlü plajları, ince kumu ve rüzgarıyla yazın önemli turizm merkezlerinden Çeşme, sonbahar aylarına festivalleri, kış sezonuna ise termal kaynaklarıyla hazırlanıyor.

Okulların açılmasıyla yaz sezonunu kapatmaya hazırlanan ilçedeki oteller, yıllar sonra yeniden organize edilen Çeşme Festivali ile doluluk oranlarını korumayı hedefliyor.

Eylül ayını festivalle geçirecek olan turizmciler kış döneminde de termal kaynakları etkin kullanarak yerli ve yabancı turistleri ilçede ağırlamayı planlıyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz turizmini çok verimli geçirdiklerini söyledi.

Özellikle bayramlarda doluluk oranlarının yüzde 100'ü bulduğunu, milyonlarca misafiri ilçede ağırladıklarını dile getiren Demir, sezon boyunca ortalama yüzde 90 doluluk oranını yakalayarak son yılların en güzel sezonunu geçirdiklerine dikkat çekti.

Demir, "En önemlisi ise dış pazar yoğunluğumuz geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Genelde iç turizme hizmet veren ilçedeki tesislerimizde yabancı turist yoğunluğu yüzde 25 seviyelerine kadar çıktı." diye konuştu.

Çeşme'nin dış turizmde geleneksel olarak daha çok Avrupalı turistleri ağırladığını, birkaç yıldır Uzak Doğu ülkelerinden dikkat çekici ilgi olduğunu kaydeden Demir, özellikle Alaçatı'nın tur operatörlerin programlarının vazgeçilmez destinasyonları arasına girdiğine işaret etti.

Eylülde yüzde 50 indirim

Yazı uğurlarken eylül ayında Çeşme'nin daha güzel olduğunu dile getiren Demir, "Eylül ayı tatil için fırsat ayı. Biz yazın tatil yapma fırsatı bulamayan herkesi eylül ayında Çeşme'ye bekliyoruz. Çeşme'de eylül ayında ortalama yüzde 50 indirime gittik." diye konuştu.

Çeşme'de 18-22 Eylül'de düzenlenecek Çeşme Festivali'nin de otellerdeki dolulukları artıracağına değinen Demir, "Eylül ayı rezervasyonlarına göre otellerin doluluk oranlarının yüzde 50'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Festivalin yaklaşmasıyla yüzde 80'lere ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Festival iki yakanın festivali olacak. Yunanistan'dan da çok ciddi katılım bekliyoruz." dedi.

Yazın deniz, kışın termal

Çeşme'nin termal turizmde de iddialı olduğunu vurgulayan Demir, 16 otelde termal kaynağın bulunduğunu, bu tesislerdeki SPA ve Wellness uygulamalarının kış aylarında özellikle iş hayatının stresine mola vermek isteyenlerin tercihi olduğuna işaret etti.

Termal turizme yurt dışından da ilgi olduğunu ifade eden Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kışın uçak fiyatlarının düşmesi de bunu etkiliyor. Özellikle Avrupa'da tanıtım faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Beklentimiz de yüksek. Çeşme, yazın rüzgarıyla tanınıyor. Ama kışın poyraz yok denecek kadar az. Çeşme'de her zaman yapılacak bir etkinlik var. Kış fiyatları 5 yıldızlı otelde kahvaltı ve akşam yemeği dahil 390-490 lira arasında. Kişi başı neredeyse 160 liraya geceleme imkanı var. Çeşme'nin pahalı algısını yıkmak istiyoruz."

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