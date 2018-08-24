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Çelebi Sultan Mehmed Camii ibadete açıldı

Çelebi Sultan Mehmed Camii ibadete açıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 - Çelebi Sultan Mehmed Camii ibadete açıldı   
 
 - Kepez Belediyesinin, Osmanlı mimarisinde inşa ettiği ve Türk İslam sanatlarının en güzel örneklerinin yer aldığı Çelebi Sultan Mehmed Camii, ibadete açıldı.   
  Kepez Belediyesi tarafından külliye tarzında ve iki minareli olarak inşa edilen Çelebi Sultan Mehmed Camii’nde ilk namaz kılındı.  Osmanlı mimarisi, Türk İslam Sanatları süslemeleri ve çevre düzenlemesiyle çok özel bir eser olan Çelebi Sultan Mehmed Camii’nin ibadete açılış günü de anlamlı oldu. Kepez’in merkez camisi ünvanını alacak olan Çelebi Sultan Mehmed Camii’nin ibadete açılış töreni, kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat Dağı’na çıkmaya başladığı vakit olan Kurban Bayramı’nın arefe gününde öğle namazı vaktinde yapıldı. 
  Açılıştan önce camide Kur’an’ı Kerim, mevlit okundu ve dua edildi. Daha sonra camide, öğle namazı ezanı, bir Osmanlı geleneği olan çift ezan (iki müezzin tarafından karşılıklı olarak okunan ezandır) şeklinde okundu. Ezanın okunmasının ardından Antalya Müftüsü Osman Artan’ın imamlığında Çelebi Sultan Mehmet Camii’nde ilk namaz kılındı. Namazdan sonra ise caminin açılışına geçildi. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü,  “Arefe günü, yıl içerisinde Cenabı Allah’ın en çok hürmet gösterdiği gündür. Allah, bazı zamanları bazı zamanlara, bazı mekânları da bazı mekanlara üstün kılmıştır. Camimizin açılışını yaptığımız zaman da böyle üstün bir zamandır. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, temelini de Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile birlikte attığımız bu camimizin açılışını Kurban Bayramı’nın arefe gününe denk getirelim istedik” diye konuştu. 
 
 Türk İslam sanatları müzesi gibi cami 
 Başkan Tütüncü, caminin mimarisinin çok özel bir mimari olduğuna dikkat çekerek, “14. yüzyılın sonu ile 15 ve 16. yüzyıl geçiş dönemi Osmanlı mimarisi esas alınarak camimizin tasarım yapıldı. Bu yönüyle erken ve orta dönem Osmanlı mimarisi camimizde bir araya getirildi. Caminin tezyinatında, 1400 yıllık İslam tarihinin ve Türklerin İslam sanatına kazandırdığı derinliği görebileceğimiz pek çok ayrıntı var. Vitraydan mermer sanatına, çinicilikten Kündekârî kadar birçok Türk İslam sanatlarının, Türkiye’de yaşayan en büyük üstatları tarafından oluşturulmuş süsleme sanatlarını Çelebi Sultan Mehmed Camii’nde görülebilecek.” 
 Tütüncü, caminin yapımında bilgisayar kullanılmadığını, her şeyin orijinali gibi el işçiliği yapıldığının altını çizdi. 
 
 Camide İslam ilimleri ve sanatı eğitimi verilecek 
 Caminin külliye tarzında inşa edildiğini kaydeden Tütüncü, “Camimizin ön avlu bahçesinde medrese odaları var. Önümüzdeki günlerde bu medrese odalarında İslam güzel sanatları ve İslam ilimleriyle ilgili halka yönelik etkinlikler başlatacağız. Eylül ayından itibaren de camimizin medrese odalarında canlı Kuran’ı Kerim’i okunacak. Külliyete hat, ebru gibi sanatların öğretileceği mekânlar da oluşturacağız.” 
 
 Caminin avlusunda Osmanlı çeşmeleri 
 Camiyi bütünsel olarak planladıklarını aktaran Tütüncü, “Osmanlı Devleti’nin 700 yıllık döneminde dünyanın farklı noktalarına serpiştirdiği mimari güzelliklerde camimizin çevresinde yer alıyor. Camimizin batı avlusunda 1753 yılında yapılan iki musluklu, aslı Bosna-Hersek Baş Çarşı’da bulunan Bosna Sebili bulunuyor. Doğu avluda İstanbul Laleli Camii’nde bulunan, som mermerden yığma teknikle aslına aynen uyularak yapılmış olan Laleli Camii Şadırvanı yer alıyor.” 
 
 Ecdada vefa 
 Başkan Hakan Tütüncü, caminin ismini de özel seçtiklerini kaydederek, şu açıklamayı yaptı:  “Camimizin ismi olan Çelebi Sultan Mehmed, İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmet’in dedesidir. Ankara Savaşı’ndan sonra yaşanan Fetret döneminde dağılan siyasi birliği yeniden sağlayan ve tarihe Osmanlı Devleti’nin 2. Kurucusu olarak geçmiş bir isimdir. Çelebi Sultan Mehmed, Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarından birinde
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direrek bir anlamda tarihe ve ecdadımıza vefamızı da yerine getirmiş olduk.” 
 
 Türel: “Cami Kepez’in manevi merkezi olacak” 
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, “Bu cami, 100 yıllar boyu insanımıza hizmet edecek ve hayırlara vesile olacaktır. Camiler buluşma yeridir. İslam mimarisinde camiler, şehrin merkezidir. Camilerin etrafında ticarethaneler vardır. Ticarethanelerin hemen arkasında evler bulunur. İşte bu camide sadece namaz kılmanın dışında 24 saat şehrin merkezinde yaşayan bir yer olacak. Belediye başkanları olarak hemşehrilerimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yollar, kavşaklar, köprüler yapıyoruz. Bunlar bir şehrin hayatını kolaylaştıran, şehrin maddi kalkınmasını sağlayan yatırımlardır. Bir şehir, sadece maddi kalkınmadan ibaret hizmetlerle baş başa kalırsa o şehir garip kalır. Şehirlerimizi, garip bırakmamak için maddi kalkınmayı sağlayacak hizmetlerin yanında manevi kalkınmayı sağlayacak hizmetlerle donatmamız lazım.  Camiler, hayır kurumları, hayırlı hizmetler bir şehrin manevi kalkınmasının en güzel örneğidir.” 
 Konuşmaların ve yapılan duanın ardından kurdele kesilerek, Çelebi Sultan Mehmet Camii hizmete açıldı. 



İHA

                                         
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