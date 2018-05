- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin konusunda Müslüman ülkelerinden gerekli desteği göremediklerini söyledi. "İsrail hesap verecek" diyen Çavuşoğlu, "Herkes bizim gibi cesur değil. Bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür bin kere ölmez biz buna inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesinde Toplu Temel Atma ve Tesis Açılış Töreni katıldı. Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikada 16 yılda geldiği noktanın çok önemli olduğunu söyledi.16 yılda Türkiye’nin dünyada en saygın, güçlü, sözü geçen ve takdir edilen bir ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "16 yılda dış politikada geldiğimiz nokta ortada. Bugün dünyanın en saygın ülkelerinden biri olduk. En güçlü ülkelerinden birisi olduk. Sözü geçen, takdir edilen bir ülke olduk. Bakmayın siz muhalefetin boş boş konuştuğuna. Onlar Türkiye’nin büyümesini hazmedemiyor. Onların vizyonu yok. Onların zamanında başka ülkeler ne derse, ‘Başüstüne’ diyordu Türkiye. Kim ne karar alırsa, ‘emriniz olur’ diyordu Türkiye. Şimdi öyle değil. Senin söylediğin yanlış, senin yanlışlıklarını kabul etmiyorum sana karşıyım kardeşim diyen bir Türkiye var. Kızılması gerekenlere kızarız şefkat gösterilmesi gerekenlere şefkat gösteririz dostluk kurulması gerekenlerle dostluğun alasını kurarız. Müzakere edilmesi gerekenlerle müzakere yaparız. Diplomasinin işleyişi gereken yerde en iyisini uygularız. Ama herkesin aldığı kararı kabul etmek zorunda değiliz" dedi.Filistin konusunda Müslüman ülkelerinden gerekli desteği göremediklerini ifade eden Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin aldığı karara ben doğru diyebilir miyim? İsrail’in Kudüs’ü başkent yapma kararını ben kabul edebilir miyim? Dünya da kabul etmiyor biz de kabul etmiyoruz. Herkes bizim gibi cesur değil. Bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez biz buna inanıyoruz. Kudüs davasında biz susarsak kim sesini çıkarak? Biz durursak kim adım atacak? Biz Filistinli ve Kudüslü kardeşlerimizin yanında yer almazsak kim yanlarında duracak? Bölgedeki ülkeleri mi güveniyorsunuz? Katil İsrail askerlerinin yaraladığı kardeşlerimiz ve aralarında şehitlerde var. O gün yaralı kardeşlerimizi getirmek istedik Mısır karşı çıktı" diye konuştu.Filistin konusunda Müslüman ülkelerinin duyarlı olmadığını işaret eden Çavuşoğlu, "Güvenlik konseyinde ABD’nin vetosunda karar geçmeyince Yemenle birlikte genel kurula götürdük. Yemen kendi sorunlarıyla uğraşıyor ama Filistin konusunda bizim kadar duyarlı. Filistin Dışişleri Bakanıyla beraber New York’a gittik. Bizden başka kimse yoktu Dışişleri Bakanı olarak. Bazı büyük Müslüman ülkelerin Büyükelçileri de ABD’nin baskısı ve tehdidi yüzünden New York’tan kaçmıştık. Bunlara mı bırakacağız Kudüs’ü? Türkiye’nin güçlü olması sadece Antalya için Manavgat için önemli değil. Dünyadaki ümmet için önemli. Sadece ümmet için de değil mazlumlar için önemli. Biz ayrım yapmadan dünyadaki tüm mazlumların sesiyiz" ifadelerini kaydetti.İstanbul’da toplanan İslam Zirvesi’nden de bahseden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail teröründen sonra zirve gerçekleştirdik. Hem de 72 saat içerisinde. 72 saat içerisinde gerçekleştirdiğimiz İslam Zirvesi konusunda da konuklarımız zirvenin başarısı ve zirveden çıkan metnin içindeki somut öneriler, kararlar, paragraflar sayesinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. İşte biz Türkiye’yiz. 72 saat içerisinde de en iyi zirveyi gerçekleştirecek kapasitede bir ülkeyiz. Oradan çıkan karar boş bir karar değil. Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup, neler yapmamız gerekiyor? Hani adımları atacağız? Bundan sonra somut adımlar atacağız. Çünkü İsrail attığı adımda estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, ayvazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız. Şu ana kadar 50 civarında Dışişleri Bakanı ve uluslararası örgüt genel sekreterleri, yöneticileriyle görüştüm. Tüm dünyayla görüşerek, artık İsrail’in hesap vermesini sağlayacağız. Hesap verecek. Ayrıca bir soruşturma komisyonu kurup göndereceğiz ve İsrail’in ihlalleri açıkça ortaya çıkacak. Birleşmiş Milletler Cenevre’deki toplantıda bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulup, bölgeye gönderilmesi kararı çıktı. İlk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs’ün korunması için uluslararası bir güç göndereceğiz. Bundan sonra İsrail istediği zaman Kudüslü kardeşlerimize saldıramayacak. Tabi ki bunu Uluslararası camiayla ve Birleşmiş Milletlerle birlikte yapacağız. Çünkü bu sadece biz Müslümanların derdi değil, 3 semavi dinin ve 3 semavi dine inananların sorunu ve sorumluluğu. Dünyadaki Museviler Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor. Neden teşekkür ediyor biliyor musunuz? ‘Oradaki siyonistleri iyi ayırt ediyorsunuz, biz de karşıyız’ diyorlar. İşte o yüzden Cumhurbaşkanımız dünyadaki Musevilere çağrıda bulunuyor. Oradaki katilleri durdurmak sizin de sorumluluğunuz. Sadece ‘Karşı çıkıyoruz’ demek yetmez. Korkmayın. Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alın" dedi.İHA