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Caretta carettalar denizle buluştu

Caretta carettalar denizle buluştu
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  - Caretta carettalar denizle buluştu   
  - Antalya'nın dünyaca ünlü sahili Çıralı'da nesli tehlike altındaki caretta carettaların yumurtalarından çıkarak denizle buluşma süreci sürüyor   
 
- Antalya'nın dünyaca ünlü sahili Çıralı'da nesli tehlike altındaki caretta carettalar yumurtalarından çıkarak denizle buluşuyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koruma altındaki caretta carettaların yumurtlama bölgelerinden olan Çıralı'da yeni çıkan yavrularının denizle bulaşmasını sağladı. Karaloğlu, vatandaşların sorusu üzerine bölgede betonlaşmanın mümkün olmadığını söyledi.   
  Kemer ilçesine bağlı tatil bölgesi Çıralı'nın dünyaca ünlü sahili, nesli tehlike altında kırmızı listede bulunan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda sahilde geceleri ateş yakılıp kamp yapılması, eğlence partileri düzenlenmesi, araçlarla giriş yapılması ve ışıklandırma gibi nedenlerle yuva sayısı 140'lardan 74'e kadar geriledi. 
  Sabah saat 06.00 sıralarında Çıralı bölgesine gelen Vali Münir Karaloğlu, beraberinde Konyaaltı Kaymakamı ve Kemer Kaymakam vekili İbrahim Keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Erdem İsmetoğlu, Ulupınar Muhtarı Habip Altınkkaya, Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Bayram Kütle ve vatandaşlarla birlikte yumurtadan çıkması beklenen caretta caretta yuvalarının bulunduğu yere gitti. Burada, yuvadan çıkmayı başaramayan yavruları kurtarma çalışmasına katılan Karaloğlu, yaşayan yavruları kumun içinden çıkarınca çocuklar gibi sevindi. 
  Sayıları en son 150’ye ulaşarak rekor kıran yuvalarından çıkan yavruların çoğunluğunun canlı olmasına sevinen Karaloğlu’na, şu ana kadar yuvalardan çıkarak denize ulaşan yavru sayısının 5 bin 500’e ulaştığı bilgisi verildi. Sabahın erken saatinde caretta caretta’ları görmek üzere sahile gelen çocuklarla ilgilenen Vali Karaloğlu, Milli Parklar Müdürlüğünün hazırladığı resim defterlerini armağan etti. 
  Karaloğlu, sınırlı miktarda serbest bırakılan caretta caretta yavrusunun denize ulaşmasını da ilgiyle izledi. 
  Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 650 kilometrelik sahil şeridinde, Antalya sahilinin neredeyse her bölgesinde caretta caretta’ların yumurta bıraktığını belirterek, Dünya Doğal ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesindeki nesli tükenme riski altında olan en önemli canlılardan bir tanesi olan caretta caretta’ların yumurtlama bölgelerinin özellikle bölge halkı tarafından sahiplenmesi, korunması onların gözetilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. 
   
  "Kooperatif başkanı caretta carettaların babası" 
  Çıralı’daki çalışmalar hakkında edindiği bilgileri paylaşan Münir Karaloğlu, "Ben her şeyden önce bu duyarlılıkları dolayısıyla bütün Çıralı halkını kutluyorum başta muhtarımız olmak üzere, destek olan bütün arkadaşları kutluyorum" dedi. Karakoylu, Çıralı Çevre Koruma ve Kooperatifi Başkanı Bayram Kütle’nin 20 yılı aşkın bölgede çalıştığını hatırlatarak "Bayram beyin artık yeni bir unvanı var. Caretta carettaların babası, buradan çıkan yavrular daha sonra büyüyüp yumurtlamak üzere geri geldiğinde Bayram babalarını arıyorlarmış, onu soruyorlarmış." 
  
 "Sahilleri kullanırken yaşam hakkına saygı" 
 Antalya Valisi Karaloğlu, insanların ihtiyaçları için sahilleri kullanırken diğer canlıların yaşama hakkına saygı göstermesi gerektiğini hatırlatarak şöyle konuştu: 
  "Tabii ki, bu sahilleri kullanacağız, tabii ki bu sahillerde gelen misafirlerimiz dinlenecek, güneşlenecek, plajlar kullanılacak. Ama şunu unutmayacağız, bu sahillerde en az bizim kadar yaşama hakkı olan başka canlılar var. Onların yaşam haklarına da saygı duyacağız. Onlardan bir tanesi de kırmızı listede olan nesli tükenme riski olan caretta carettalar, Antalya sahil plajlarına gelen, Manavgat’a da gelen, Belek’e de gelen Çıralı, Olimpos’a da, Patara’ya da gelen herkes bu mevsimde şunu bilmeli ki, plajlar sadece onlar için değil onların dışında farklı canlılarda bu plajları kullanıyor. Onların yaşam haklarına da saygı gösterilmeli buradaki uyarı levhalarına, belirlenen yuvalara kesinlikle dokunulmamalı çünkü onların uzmanları var. Onların yumurtlama tarihleri sabitlenmiş, oradaki taşlara yazılmış kesinlikle onlara dokunulmamalı ve korunmalıdır. Emeği geçen bütün arkadaşları kutluyorum. İnşallah daha temiz, daha korunmuş bir dünya için hep beraber el ele mücadele ederiz diye de temenni ediyorum." 
  
 "Çıralı'da betonlaşma mümkün değil" 
  Vatandaşların Çıralı’da otel yapılması veya betonlaşma olması konusunda kaygılarını dile getirdiği Karaloğlu, bölgede betonlaşmanın mümkün olmadığını, en fazla halihazır haliyle kullanılacağını belirterek, "Burada büyük otel yok, yasak. Bu bölge zaten Milli Park, Beydağları Sahil Milli Parkı’nın içerisindeyiz. Bu bölgede zaten betonlaşma olması mümkün değil, burada şu anda sizin evleriniz gibi ancak pansiyonculuk olabilir, butik oteller olabilir. Ahşap ve taş kullanılarak yapılabilir doğal malzeme ile baktığınızda yeşilliğin içerisinde bir yapı görünmüyor. Bu görüntüyü korumamız lazımdır" dedi. 
 
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İHA
                                         
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