- Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesinde düzenlenen 285. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Konyaaltı Belediyesi’nin güreşçisi İsmail Balaban başpehlivan oldu.Bu yıl 285’incisi düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde finalde rakibi Tanju Gemiciyi yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu. Çeşitli kategorilerde toplamda 700’e yakın güreşçinin mücadele ettiği güreşlerin finalinde, Tanju Gemici ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Konyaaltı Belediyesi’nin başpehlivanı İsmail Balaban, rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu.Bin 500 metrekare dev Türk bayrağı gölgesinde 55 başpehlivanın ter döktüğü er meydanında, İsmail Balaban’ın şampiyon olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “İsmail Balaban başta olmak üzere Belediyemiz güreşçileri bu sezon bir çok başarıya imza attı. Son olarak katıldığı Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde altın kemeri omuzlayan İsmail Balaban, bu kez bizleri Çanakkale’de gururlandırdı. Başpehlivanımız İsmail Balaban’ı bir kez daha tebrik ediyorum. Ve elbette antrenörlerimiz Hasan Aydın ve Ufuk Atalay hocalarımızı da kutluyorum” dedi.İHA